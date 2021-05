Pablo Ferrández: "La música clásica no es elitista"

Pablo Ferrández no recuerda la primera vez que tuvo un 'chelo'. Empezó con tres años, "de una manera tan natural" que ni se acuerda. Su padre, violonchelista, y su madre, profesora de música, hicieron inevitable el camino que tomó más tarde la carrera de Pablo. "Para mí era tan normal ver a mi padre ensayar y a mi madre dar clase que me costó entender que no todos los niños tocaban un instrumento".

Ahora, Pablo toca un 'Stradivarius' de 1696, ha ganado el premio Princesa de Girona de las Artes, es el único artista español conmemorado con el Premio Tchaikoski en sus 63 años de Historia y se ha convertido en el ganador del primer Premio del Concurso Internacional de Liezen. Su último proyecto se llama 'Reflections' y lo interpretara en los próximos 7 y 8 de mayo con la orquesta de RTVE. "El chelo moderno va a maquillar los errores un poco", explica, mientras que el Stradivarius lo considera más 'testarudo' y asegura que "tienes que hacer un pacto con él".

En los últimos años, su vida ha ido a mucha más actividad. "Estaba tocando 80 conciertos al año. Un concierto en una ciudad diferente cada 3 días. Llegué a coger 120 vuelos en un año", señala Ferrández, quien asegura que esa "adicción a la actividad" le costó cambiarla. "Pasaba cinco días en un sitio y me aburría", lamenta.

"La música clásica no es elitista. Es falso el argumento de que solo pueden ir los ricos. La entrada puede costar 3 o 5 euros si eres joven", zanja.