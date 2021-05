Una profesora alerta sobre el impacto de las 'fake news' en los jóvenes: "Lo preocupante es su indiferencia"

Según el informe PISA presentado esta semana, los adolescentes españoles tienen más dificultades a la hora de identificar textos sesgados y fuentes de información fiables que la media de la OCDE. Es decir, según este informe, los estudiantes de nuestro país están más expuestos a las ‘fake news’ y son más proclives a no diferenciar hechos de opiniones, una capacidad fundamental en una época en la que la información de calidad, alejada de sesgos políticos, es más necesaria que nunca.

Según María Dolores Muñoz, profesora de lengua y literatura en el instituto Floridablanca de Murcia, se trata de un fenómeno que los docentes ven cada día en las aulas. En su caso, además, no es algo que le haya pillado por sorpresa. El año pasado, un alumno de bachillerato de este centro educativo realizó un trabajo de investigación llamado ‘El fenómeno “fake news” en la opinión adolescente’, con idénticos resultados. “Se informan a través de las redes sociales o los medios digitales”, explica María Dolores, “y no siguen pautas para contrastar si una noticia es falsa”. “Lo más preocupante es su indiferencia, en muchos casos no tratan de corregirlo”, añade.

Sin embargo, en palabras de la profesora, no es una problemática únicamente aplicable a los jóvenes o los adolescentes, y no es algo totalmente nuevo. “Esto no surge de la nada”, sostiene, “los medios digitales contribuyen, porque todos nos hemos convertido en emisores. Es algo que va con el ser humano. Preferimos creer lo que nos interesa, lo que nos es más cercano. Hay una ausencia de pensamiento crítico”.

La ausencia de pensamiento crítico, precisamente, es el principal motivo de esta situación. “Desde mi asignatura, y desde todas, intentamos fomentar el espíritu crítico”, explica la docente, “pero no sólo ocurre con los jóvenes, es un problema de la población general”. “Pero ellos están más pegados a la tecnología que nosotros, y por ello nos llama más la atención”, añade.

La comprensión lectora, otro factor en el que los estudiantes españoles no salen los mejor parados, es otro factor fundamental a la hora de analizar estos resultados. Según María Dolores, “los lectores habituales son los que tienen más comprensión. Los que nunca o casi nunca leen libros, que desgraciadamente son la mayoría, no tienen ese pensamiento crítico”. Por otro lado, el tipo de discurso al que los adolescentes están expuestos es también determinante: “Lo que se oye en casa tiene una influencia enorme, porque les falta ese contexto y esa experiencia” para valorar los estímulos que están recibiendo.