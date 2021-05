¿Cómo cocinar para evitar el sobrepeso infantil?

Los esfuerzos para reducir la transmisión de COVID-19 probablemente hayan contribuido a empeorar la obesidad pediátrica. Los padres se han enfrentado a las dificultades de gestionar la escolarización virtual, rutinas familiares interrumpidas, desregulación del sueño, actividad física reducida, mayor tiempo frente a la pantalla, mayor acceso a refrigerios poco saludables y acceso menor de forma regular a comidas en porciones adecuadas como las que hacen en el comedor del cole. "A lo largo de mi carrera, he observado cómo comen los niños, cómo interactúan entre ellos cuando se sientan a la mesa. Me he fijado en las reacciones que tienen ante los alimentos. Aprendo constantemente de ellos", reconoce el chef, Juan Llorca autor del libro, escrito junto a la nutricionista, Melisa Gómez, Leche con galletas, en el que explica cómo alimentar a una infancia sana con la cocina de siempre y los alimentos de ahora. "No hace falta elaborar siempre grandes platos, a veces se nos olvida que pasar tiempo con los niños en una mesa es lo que van a recordar", añade.

La revista Pediatrics señala que las tasas de obesidad aumentaron en todos los rangos de edad con este coronavirus (desde un aumento del 1,0% para los pacientes de 13 a 17 años hasta el 2,6% para los de 5 a 9 años). La obesidad afecta a más de 337 millones de niños en todo el mundo. En España, en 2020, según el Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), el 35% de la población de entre 3 y 24 años presentaba sobrepeso u obesidad. La evidencia es clara: la obesidad infantil y la COVID-19 son pandemias internacionales. "No soy de camuflar o esconder las verduras en un plato, prefiero apostar por la educación, y ahí juega un papel importante la escuela y la familia", recomienda este chef con más de veinticinco años de experiencia entre fogones y cuyo trabajo fue reconocido por la mención especial en el premio Basque Culinary Word 2020 por su contribución a la sociedad en tiempos de pandemia.

Comer en familia

Las estrategias para una mejor nutrición pueden ser posibles mientras las familias pasan más tiempo en casa. La preparación de comidas puede convertirse en una actividad familiar que involucra a los niños en la búsqueda de recetas y en la preparación de verduras, frutas y comidas con alto contenido de fibra. Estudios como When Pandemics Collide: The Impact of COVID-19 on Childhood Obesity admiten que las familias pueden involucrar a los niños en identificar el bocadillo más saludable entre varias opciones. Por el contrario, un menor tiempo de preparación de las comidas puede llevar a un mayor número de comidas rápidas o bocadillos no nutritivos. "Alrededor de una mesa hay muchas más cosas, además de comida. Compartir tiempo con los niños y disfrutar del acto de sentarse juntos ayuda a conocernos mejor", señala Llorca.

Para abordar esto, los padres pueden ayudar a los niños a elegir los alimentos más saludables en los menús y trabajar para reducir, según señala este estudio, el consumo de comida rápida a no más de una vez por semana. Siempre tal y como señala esta investigación, debemos tener en cuenta que "la internalización del estigma del peso puede provocar trastornos alimentarios y un peso poco saludable".

Stop al sedentarismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos). Los videojuegos de movimiento pueden ser un arma contra el sedentarismo infantil. "Hoy en día los gustos de los niños suelen ser parecidos a los de antes: les gusta el fútbol, pero juegan al FIFA, en vez de hacerlo con un balón. También tienen medios para interactuar con niños de todo el mundo. Esto sería muy bueno si el principal efecto secundario no fuera el sedentarismo", afirma Guillermo Alvarado, director de PERFORMA, entrenadores personales en Valencia. "Si los juegos están bien diseñados y bien ejecutados pueden ser muy positivos y útiles, pero todavía no hay ninguno que esté individualizado", admite Jorge García Bastida, doctor en alto rendimiento y profesor del INEFC.