Alonso Caparrós: "La televisión es la nada"

El presentador de televisión Alonso Caparrós comparte con Mara Torres una madrugada de radio en la Cadena SER. Esta conversación es, sin duda, un paseo sobre la vida, un reflejo de algunas de las cosas que explica en el libro que acaba de publicar, 'Un trozo de cielo azul', en el que cuenta cómo ha transitado su adicción a la cocaína durante más de veinte años.

Hay muchas palabras que sobrevuelan este diálogo: el perdón, que pide a todo su entorno en la primera página del libro, que repite esta madrugada; la calma, que para él está en el continuo movimiento; la esperanza, lo único que presume de no haber perdido y, también, la dignidad, que reivindica siempre con respecto a uno mismo.

De su relato es también protagonista su tía María, "la dejé sola cuando estaba a punto de morir porque yo estaba perdido", su hermano con el que reconoce "he hecho todo y he pasado horas y horas hablando de las etapas de nuestras vidas" y, cómo no, de su amor y su faro, su pareja Angélica. Nos regala su historia de amor: "Nos conocimos y yo tuve que acabar confesándole que no tenía nada que ofrecerle, estaba en un momento negro de mi vida. Ella me miró, con todo lo que me dio luego, y me dijo que tampoco. Es la bondad personificada", explica con los ojos llorosos.

"Mi verdadera cruz ha sido no saber ver las dificultades que pasaron mis padres, es un problema que comparte toda nuestra generación. Necesitaba conocer qué le pasaba a mis padres para entenderlo todo", explica. La vida de sus padres es también parte de su historia, algo que reconoce que descubrió con los años. "Nos hemos acostumbrado a ofrecer a los demás una versión escaparate de nosotros mismos que impide que conozcamos verdaderamente a alguien", hablando de la apariencia.

Es también su cruz, dice Caparrós, "y vaya por delante", su adicción. Reconoce que no tiene cura porque "es algo con lo que convives para siempre aunque ahora no necesites las drogas para vivir". "Soy un adicto en paro", añade. Es esta una conversación con la emoción contenida hasta el final, para escuchar con sus respuestas y sus silencios.