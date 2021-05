Pedja Mijatovic: "No podemos hablar de fracaso, pero sí de fin de ciclo"

El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League ante un muy superior Chelsea. Los de Tuchel pasaron por encima de los de Zidane destacando las diferencias físicas entre ambos equipos. Pedja Mijatovic analizó el partido en El Larguero.

"Si analizamos el partido de hoy, Zidane se ha equivocado con el dibujo. Cuando pensábamos que iba a cambiar algo, estaba enfocado con la idea que tenía. Ha muerto con esta idea y esas cosas normalmente en el fútbol hay que rectificarlas", comenzó a explicar.

"Cuando tienes un jugador como Ramos, que sale de lesión, pero te dice que está preparado, tienes que ponerle. Cualquier entrenador lo pondría. Luego ha decidido auparle con tres atrás. Le falta físico, estamos acostumbrados a verle más participativo", dijo sobre el central.

"No podemos hablar de un fracaso, porque han llegado a semifinales. Sin ir más lejos, Guardiola lleva sin jugar una final 10 años. No podemos hablar de fracaso, pero sí de fin de ciclo", añadió.

"Los jugadores actuales pueden estar la temporada que viene, pero hay que tener otros que tengan más energía. No se ha acertado con los fichajes de los últimos años. Veremos si el año que viene el Madrid encuentra el dinero", explicó.

"Dos años sin hacer nada: Hazard ya es un problema para él y el Madrid"

Sobre la actuación de Hazard y su polémico gesto tras el partido, Mijatovic fue contundente. "Hazard es un jugador que me da pena. Es un gran jugador, pero en los dos últimos años no ha respondido como esperábamos. No sé si ahora tiene la capacidad de remontar. Es un jugador que sabe que no ha dado lo que se esperaba de él. No sé cómo lo va a remontar. Dos años sin hacer nada, ya es un problema para él y el Madrid", concluyó.