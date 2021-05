"Estoy seguro de que el despiporre que ha hecho Zidane ha sido para proteger a Ramos y a Hazard"

El Sanedrín de El Larguero ha analizado la eliminación del Real Madrid de la Champions después de caer 2-0 en Stamford Bridge.

Álvaro Benito ha opinado que "todo ha salido cruz". "No esperaba tanta superioridad en algunas facetas del juego imprescindibles, pero tampoco esperaba que el Madrid llegase tan justo. Hoy había muchos interrogantes y todos han salido cruz", ha dicho.

En esta línea, ha añadido: "Se tardó mucho en reaccionar, en probar cosas nuevas, porque estaba claro que ese camino estaba minado y era cuestión de tiempo que explotase una. Era cuestión de tiempo que el Chelsea te acertara. No había ningún tipo de movimiento. Entiendo la urgencia con la que Zidane ha tenido que hacer las últimas alineaciones y desde fuera se ve todo muy fácil, aquí no perdemos nunca, pero el Madrid no ha encontrado la manera de agarrarse a la eliminatoria".

Por su parte, Antonio Romero ha hecho hincapié en el desastre táctico del Real Madrid: "Estoy seguro de que el despiporre que ha hecho Zidane con el equipo ha sido para proteger a Ramos y proteger a Hazard".

Y también en la imagen de Hazard tras el partido, riéndose a carcajadas con jugadores del Chelsea: "No estoy seguro de si va a significar su punto y final como jugador del Real Madrid, pero sí de que le va a hacer al menos tanto daño como el rendimiento deportivo que ha tenido hoy en el campo".

Mario Torrejón ha apostado por una renovación de banquillo. "Esto requiere un fondo de armario diferente. No es que no valgan los que están, es que necesitas tener otras alternativas", ha manifestado.

Julio Pulido ha criticado que el Real Madrid haya "llegado muerto y fundido a las semifinales de la Champions y al final de LaLiga".