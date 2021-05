Derby Motoreta's Burrito Kachimba: "Queremos empezar la gira con mascarilla y acabarla con un gigantesco pogo"

La kinkidelia triunfó con el primer disco de los Derby Motoreta's Burrito Kachimba y ha terminado de explotar con la publicación del segundo álbum Hilo Negro del grupo sevillano. Este estilo musical, inventado, como los motes de los integrantes del grupo (Papi, Soni, Bacca, Dandy Piranha y Gringo), sirve para no atarse a nada ni a nadie. Lo que está claro es que con este nuevo trabajo el rock progresivo ha ido más allá de su fusión con el flamenco y también han entrado toques arabescos como en Turbocamello, un toque más espacial como RGTQ y mucha, pero que mucha, guitarra. "Lo que hacemos es kinkidelia y a partir de aquí como si el tercer disco es de polka", explica Gringo, guitarrista de la banda andaluza que junto a Dandy Piranha (vocalista) han estado virtualmente en Fuego y Chinchetas.

Si metes en una coctelera el rock andaluz de Triana y el rock psicodélico de los australianos King Gizzard & the Lizard Wizard seguramente te salga algo parecido a lo que es los Derby Motoreta's. "Algo estaremos haciendo bien", explican cuando les mencionamos estas dos bandas. "Nuestra banda nace el año que King Gizzard saca cinco discos. Ese 2017 fue muy revulsivo para nosotros porque una banda como esa, que encontrábamos que teníamos un montón de conexiones con ellos, musicales y de manera de vivir, funcionaron de esa manera... A nosotros nos dio un empujoncito para decir venga, vamos a intentarlo por lo menos", señala Gringo. Literalmente, los australianos son un referente en cuanto a creatividad para ellos. "Te saco el disco Flying Microtonal Banana en el que adaptan tanto su instrumento a lo microtonal o te sacan un Polygondwanaland en el que juegan mucho con las cuenta, pero siempre manteniendo un denominador común que es su su sonido y eso a nosotros nos es muy inspirador. No se trata de que queramos hacer la misma música que ellos, pero sí que nos inspira muchísimo esa libertad con la que ellos se ponen a hacer canciones", destaca Dandy Piranha.

Portada de 'Hilo negro, segundo disco de Derby Motoreta's Burrito Kachimba / Cristina Daura

Esa libertad de la que hablan se plasma en Hilo negro donde la banda asegura que aún no ha desvelado todo lo que tiene dentro. Su segundo larga duración se ha colado en el top 10 de ventas nacionales y como dice su vocalista "eso para un disco de 40 minutos sin estribillo es un gran logro". En este disco envuelto por una portada dibujada por Cristina Daura encontramos frescura como en Porselana Teeth, quizás su canción menos expansiva y más narrativa en cuanto a las letras, mientras en el resto nos sumergimos en una mística rodeada de muchos colores. Turbocamello cuenta con aires arabescos que se complementan con las percusiones y la producción final, Gitana tiene una evolución perfecta, RGQT se adentra los teclados y reminiscencias del rock andaluz y Somnium Ign - Pt.2 sirve de nexo con el primer disco de 2019 que cuenta con esa parte uno. "Cada canción tiene dentro del cuadro una esquinita y es un viaje para escucharlo de principio a fin". De hecho el trabajo empieza en la ajetreada El valle y acaba en la casi balada La cueva.

No es la primera vez que se meten entre lo más de lo más, ya que se alzaron con el Premio Ruido a Mejor Disco Nacional en 2019 por su elepé homónimo: "Fue totalmente inesperado". Entre un logro y otro ha caído la pandemia de la COVID y como a todos, también les afectó. "En la cuarentena nos pusimos a componer cada uno en su casa, pusimos ideas en común y cuando ya se pudo empezar y ensayar, nos pusimos a currar. A la misma vez surgió hacer la banda sonora con Daniel Monzón para su próxima película, para Las leyes de la frontera", explica Dandy Piranha mientras Gringo señala que el disco tuvo que retrasarse de 2020 a 2021 no solo por la pandemia sino por un problema de fábrica. "Todo 2019 fue un año maravilloso, nos pasaron un montón de cosas, pero eso implica que para tu vida no queda tiempo. Entonces, de alguna manera el parón fue para cargar todas esas pilas que necesitábamos", continúan. Pese a su suerte inciden en que esto "a nadie le ha venido bien" y recuerdan otros grupos de música que han sufrido durante este cierre total que sufrimos el año pasado: "Ha habido otros compañeros que han tenido que ponerse a currar y recoger aceituna o ponerse a currar en otros trabajos y nosotros hemos tenido el privilegio de podernos enfocada solamente en el disco".

"Es muy triste ver que el fascismo se abre paso"

Ahora tienen por delante una larga gira por donde pasarán por el Tomavistas en Madrid, por Valencia, Alicante, Sevilla, Almería, Bilbao, pero sin quitarse de la mente el cierre de las salas que aún no pueden abrirse o llegar a tener la misma manga ancha que cuenta otro tipo de ocio que casualmente no suele coincidir con la cultura. "Esto ha sido dramático para todos los sectores, pero nosotros el otro día tocamos en Barcelona cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad, con la gente con la mascarilla, sentada, con acceso escalonado o respetando la distancia... y luego nos montamos en un avión de vuelta y resulta que en el avión íbamos pegados. Es verdad que da mucho coraje ver que las medidas se aplican estrictamente a ciertos sectores y a otros no saben porque se supone que tiene que haber una una rentabilidad, como si la música no generará dinero, o el cine", destaca Dandy Piranha.

Un claro ejemplo es la fiesta que se vivió en la sede del PP durante la celebración del triunfo electoral de Isabel Díaz Ayuso. "Es muy triste ver que el fascismo se abre paso. Es muy triste. Nosotros no somos una banda política, no hablamos de temas concretos. Lo que buscamos es plantar una semilla y que la gente sea la que la riegue, pero ver que un partido o una gente ataca a los MENAS por ejemplo y que ataca a las minorías y que se apoyan en el populismo es algo realmente triste, la verdad. En eso sí que nos tenemos que pronunciar. Da mucha pena", subrayó el vocalista de los Derby Motoreta's Burrito Kachimba. "La cultura lo que hace es abrirte la cabeza, darte mecanismos para pensar, para cuestionarte las cosas. Ese es es el gran patrimonio que tienen la cultura. Convertirte en un ser humano, ¿no? Y crear dentro de ti esa cosa que te dice qué es lo que está bien o lo que está mal, más allá de que se opine lo que está bien, lo que está mal. Entonces, claro, cuanto menos cultura haya pues más fácil es que la gente esté aborregada", continúa Gringo.

Pese a estas diferencias, el grupo sevillano pide ser "paciente" y cumplir las medidas a rajatabla y "demostrar que la cultura es segura". Lo que no cambia es su actitud sobre el escenario que es idéntica a cuando no existía el coronavirus en nuestras vidas: "Nosotros salimos con cuchillo en boca, salimos a matar, a refregarse por el suelo. Es una pena que la gente no pueda tener esa misma energía pero ya sólo el simple hecho de ver a la gente emocionada prestando atención desde su silla, ya en ya un acto de intercambio maravilloso". "Nuestro sueño con con la gira de Hilo negro es arrancarla con la gente sentada con la mascarilla y acabarla en un gigantesco pogo".