Peaje en todas las carreteras

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas en la creación de un nuevo impuesto por usar las carreteras del país: así lo señala en el componente 28 del Plan Remitido a la Unión Europea en el que el Ejecutivo apuesta por literalmente por “crear un pago por uso de la red viaria de carreteras”. Según el calendario que marca el Gobierno, tomará una decisión a partir del año 2022. Además, en esta misma materia, en materia de circulación, los planes plantean nuevas subidas de impuestos como la “revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos con objeto de adaptarlas a estándares medioambientales” y abre la puerta a nuevas subidas de impuestos bajo el epígrafe a “otras medidas en estudio”. El Gobierno plantea ––además–– la “revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante.”

En el plan enviado a Bruselas en abril el gobierno se comprometía ya a articular un sistema de pago por el uso de las vías de alta capacidad: autovías y autopìstas que han revertido al Estado. En este último documento del gobierno hay un cambio importante: se habla del pago por el uso de carreteras en general, no solo las de alta capacidad porque, dicen, no es posible asumir los costes de conservación de forma directa con los presupuestos del Estado, y un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red. Pese a lo señalado en ese documento, fuentes del ministerio de Transportes indican que, de momento, solo se piensa en autovías y autopistas, por el gran déficit que generan, y que esta medida, que se incluirá, señalan, en una ley de movilidad y financiación del transporte que se empezará a tramitar en los próximos meses si hay consenso político y social, con los sectores profesionales más afectados.

Desde la patronal del Transporte, Fenadismer, su secretario General, José Luis Gil, señala en Hora 25 de los Negocios que es un debate al que no se pueden negar “pero hay que tener presente cuáles son las consecuencias para un sector como el nuestro, el del transporte, que ahora mismo no podría soportar pagar este impuesto”. “Nosotros no exportamos ordenadores o maquinaria, nosotros exportamos principalmente productos verdes, que tienen poco valor. Cualquier encarecimiento del transporte hace que pierdan competitividad en los mercados centrales y, por tanto, afecte negativamente a las exportaciones” explica Gil.

Otras reformas

Además, en esos mismos documentos remitidos a Bruselas, el Gobierno anuncia una subida de la presión fiscal de 7,3 puntos, con el objetivo de igualarse a la media ponderada de los países de la Eurozona, el establecimiento permanente del recurso a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y mantiene su objetivo de reformar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, el número de años de carrera que se utilizan para determinar la cuantía de la pensión, aunque no pone cifras, así como subir las bases máximas de cotización y la paralela adaptación de la pensión máxima.

José Ignacio Conde Ruiz, Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, y subdirector de Fedea explica que va a ser inevitable que se suban impuestos. "Cerrar lo que se llama el eje estructural, que es el déficit que habría cuando la economía está en pleno funcionamiento porque ahora mismo hay un déficit mayor, porque estamos en pandemia, pero lo cierto es que desde el año 2015, todos los gobiernos se han dedicado a ampliar este déficit estructural -a bajar impuestos unos, a aumentar las partidas de gasto, otros- y esto hace que, al final, cada vez las cuentas públicas tengan un agujero más grande" apunta Conde Ruiz quien, respecto a los planteamientos en materia de pensiones aboga por reformas que mantengan la sostenibilidad del sistema. "El problema que hay aquí es que se opta por algo que a mi me parece justo, actualizar las pensiones con el IPC, pero esto te vuelve a abrir un déficit estructural. Según quién haga las estimaciones, supone entre 3,5 y 6,5 puntos más, y esto va a ser inevitable que lo tengan que afrontar: se puede ampliar el período de cómputo, alargar la vida laboral… se pueden hacer muchas cosas, el problema es que tienen que ser de un calibre suficiente pero que garanticen que, una vez que se haya garantizado la suficiencia, tiene que ser un sistema sostenible" defiende.