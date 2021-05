¿Qué hay detrás de la liberalización de patentes de vacunas contra el COVID-19 que apoya EEUU?

Estados Unidos ha anunciado este miércoles que apoyará la exención de la propiedad intelectual en las vacunas contra el coronavirus para que se liberen las patentes y que puedan producirse vacunas en mayor medida para combatir la pandemia. "Estos tiempos y circunstancias extraordinarios exigen medidas extraordinarias. EEUU apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas COVID-19 para ayudar a poner fin a la pandemia y participaremos activamente en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio para que eso suceda", ha afirmado la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos. La UE ya ha asegurado que se abre a debatirlo, pero la canciller alemana, Angela Merkel ha asegurado a su vez que la propiedad de las patentes "debe estar protegida". Analizamos qué hay detrás de la decisión de EEUU y sus posibles consecuencias en Hora 25.

La liberalización de patentes

Esta posición supone una presión para la UE para que abandone posiciones maximalistas y por otro lado una presión sobre las farmacéuticas para que adelanten concesiones. La pregunta desde el punto moral es si está justificado liberalizar las patentes, pero igual a nivel técnico logístico no es así.

En este caso, estamos hablando de un proceso. No es solamente una receta de ingredientes. No es fácil de transferir. No puedes obligar a los ingenieros de Pfizer y Moderna a que vayan a producir vacunas. No estamos hablando de grandes márgenes de beneficio.

El esfuerzo público para financiar vacunas exige que el precio sea justo. Lo que tampoco tiene sentido es que por haber financiado parcialmente algo se exija el producto completo.