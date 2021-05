Las grandes noticias

Me he fijado en algo más importante, y es que se suceden los titulares con el encabezamiento de "nuevo récord de vacunas". Y he pensado en lo fulminante que fue la noticia del virus, casi de una semana para otra y con un impacto asesino, y lo progresivo que está siendo su defensa, su contraataque, su inmunidad. Y supongo que eso está haciendo de menos el mayor reto científico del siglo XXI, que es atajar un virus con multitud de cepas agresivas mediante dos pinchazos. Entiendo que al no ser de un día para otro ocupe más espacio las cañas de Ayuso, pero lo que estamos viviendo en estos meses es la hostia. Porque el mundo se está vacunando al mismo tiempo contra un agresor global, y poco a poco, paso a paso, va recuperando lo que era suyo: las calles, los teatros, los cines, las playas, los bares, los salones familiares. ¿Por qué hoy? Porque hoy para un artículo he visto a muchos ancianos paseando por Madrid, y me han dicho que era la primera vez en un año, y me he emocionado como un niño. Como un niño no. Como el nieto que ya no soy. Y le doy gracias a quienes están haciendo posible esto.