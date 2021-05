Novelas con ritmo musical recetadas por Kiko Amat

Palabras inventadas: Machino, naka, clepsa, gleba, dialo, nodos, rosmar. Son palabras que usan los 'Lokos', la banda neonazi de futboleros fanáticos que protagoniza la novela de Kiko Amat, Revancha.

La primera consulta es de Horacio, quien quiere un ensayo musical o una novela de músico. It feels good when I stop, de Joe Pernice. Yeah Yeah Yeah: la historia del pop moderno, de Bob Stanley, One Two Three Four, de Craig Brown, son las recetas para esta consulta.

Eduardo, de Barcelona, requiere una novela de estilo directo, de puñalada. A good man is hard to find, de Flannery O'Connor es la prescripción de Amat.

Fernando Neira nos sorprende y manda una consulta con musicalidad en su prosa. Rápidamente, Kiko acude a Awopbopaloobop alopbamboom, de Nick Cohn. y diálogos de George W Higgins: Los amigos de Eddie Coyle o Mátalos suavemente.

Victoria, de Aluche, quiere algo rabioso y actual. Para Kiko, los libros bélicos o sobre el enemigo que se adaptan a esta consulta son Nam, de Mark Baker y La mente reaccionaria de Corey Robin.

Finalmente, Alberto, un estudiante de Escuela de Escritores. necesita algo que puede leer Alberto que le saque del campo y le devuelva al asfalto. Los westerns que prescribe el escritor son True grit de Charles Portis, Butcher's Crossing, de John Williams y Warlock, de Oakey Hall.