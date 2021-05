La polémica del día

El Gobierno prevé implantar el pago por el uso de autovías y autopistas y abre la posibilidad de extenderlo a carreteras nacionales y autonómicas. El director de Tráfico ha avalado la medida diciendo que “el que usa, paga”, un eslogan válido en el ámbito privado pero muy inquietante cuando hablamos de lo público. Una tesis que omite, además, que un conductor ya ha pagado con sus impuestos la carretera por la que ahora volverán a cobrarle, ha pagado impuestos por el coche que ha comprado, ha abonado los impuestos de matriculación y circulación, y paga impuestos, muchos, cada vez que llena el depósito. También ignoramos qué pecado comete un conductor respecto al que toma un tren, un avión o un barco, que también usan infraestructuras que requieren mantenimiento, para que tenga consecuencias tributarias.

Pero la polémica desborda los arcenes. Porque la medida forma parte del plan de recuperación para saldar el agujero económico que dejará la covid. Y dado que el dinero no llueve, que nadie nos engañe, los impuestos son vía principal para saldar esa deuda. Así que sería conveniente que nos explicasen cuántos, cuáles y en qué cantidad se van a subir. Para hacernos una idea. No vaya a ser que no se toquen los impuestos directos, los verdaderamente progresivos porque gravan según la capacidad económica del individuo, y suban por goteo los indirectos, aquellos que pagan en idéntica medida quien cobra el salario mínimo y quien tiene un sueldo millonario. Y ese sí que sería un indecente peaje.