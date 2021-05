'Automovilistas europeos asociados': "El sistema de peajes es volver a la Edad Media"

El Gobierno ha anunciado que planea implantar un sistema de peajes por el uso de autovías y autopistas españolas a partir de 2024, aunque no descarta extenderlo a las carreteras de alta capacidad, tanto nacionales como regionales. Se trata de una medida incluida en el Plan de Recuperación que el Gobierno ha remitido a Bruselas para subsanar los efectos económicos causados por la pandemia del coronavirus.

Santiago Niño, economista, se ha mostrado en ‘La Ventana’ partidario de esta iniciativa, aunque no sin ciertos matices. “Tal y como lo está pintando la Unión Europea no tiene que verse como un ingreso, sino como un menospago”, explica. “No va a ser un impuesto, va a ser una tasa, se va a pagar por usar. Mantener las carreteras cuesta unos 8.000 millones de euros al año. Es verdad que se pagan impuestos, pero el mantenimiento no da para todo”. “Las carreteras las usan ciertas personas, y pienso que deberían pagar por ello”, añade.

Sin embargo, Niño señala que, en su opinión, esta tasa debería destinarse únicamente al mantenimiento de las carreteras, “y no a hacer negocio”. Y propone algún detalle adicional, como que debería tenerse el desgaste de la vía que provoca cada vehículo. En definitiva, el economista ve con buenos ojos esta medida, sosteniendo que así “se descarga el presupuesto público del mantenimiento, y esa recaudación se puede destinar para otras cosas como sanidad o educación”.

Mario Arnaldo, presidente de ‘Automovilistas europeos asociados’, por su parte, se ha mostrado contrario al anuncio del Gobierno. “Se quiere actuar sobre autopistas libres que dicen que son gratis, pero no lo son. Las financiamos todos los ciudadanos con cargo al presupuesto”. Estas vías, explica Mario, “son el 7% de la red de carreteras españolas, pero soportan el 37% del tráfico”. “Aportamos al mantenimiento 25 mil millones de euros al año, ya estamos contribuyendo”. El problema, dice, es que esa recaudación acaba destinándose a otras infraestructuras.

Por otro lado, Mario se muestra escéptico con que esta tasa vaya a traducirse en un aumento de la seguridad vial. Y para ilustrar su argumento, expone el ejemplo de Portugal, que implantó un sistema parecido en 2010, lo que provocó que el tráfico de las vías afectadas se desviase en un 30% a otras carreteras, impactando negativamente, además, en los territorios cercanos a los peajes. “El milagro del descenso de los accidentes de tráfico en España no vino por el carnet por puntos, vino por el desdoblamiento de las autovías”. “El sistema de peajes es volver a la Edad Media, reinstaurar el derecho de portazgo”, añade.