Colombia, entre la reivindicación y la represión: "La mayoría protesta porque no ve que tenga un futuro"

Ha sido una nueva noche de protestas en Colombia. Miles de personas han vuelto a salir a la calle para exigir medidas que acaben con la desigualdad y ha habido nuevos enfrentamientos entre los participantes y las fuerzas de seguridad. Al menos 24 personas han muerto en las protestas que llevan sucediéndose desde hace ocho días contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque. Unas protestas que comenzaron como respuesta a las nuevas medidas tributarias que desde el Gobierno colombiano se trató de llevar a cabo.

Hoy se ha asomado a ‘La Ventana‘ el periodista colombiano Juan Carlos Iragorri, director del podcast en español ‘El Washington Post‘ en España y colaborador del programa de radio colombianos "Voces RCN" para tratar de explicar cual es la situación actual que se está viviendo en el país. A pesar de que las reformas en cuestión se retiraron el pasado domingo, no ha sido suficiente para soliviantar a los manifestantes. Iragorri ha señalado que uno de los puntos más polémicos de la reforma era la subida del IVA . “ Esto para la clase media colombiana era muy gravoso, pero también les aumentaba los impuestos a las personas que tenían un mayor numero de ingresos y generó una gran molestia”.

El periodista ha apuntado al panorama económico general del país como la principal causa de fondo de las protestas. “Las cifras de pobreza han aumentado de tal forma que el DANE(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) contó esta semana que en el año 2020 entraron en la pobreza extrema en Colombia casi 4 millones de personas. De manera que hoy en día tenemos a 7 millones de personas viviendo en la miseria.”

Por otro lado, las protestas han evidenciado el divorcio que existe entra la juventud y los dirigentes del país. A pesar de que el presidente Duque es uno de los más jóvenes en dirigir el país en la historia reciente de Colombia, la juventud es, paradójicamente, uno de los principales sectores de población en su contra. “ Más del 70% de los jóvenes de Colombia dicen que no se sienten representados por Duque". Este descontento, ha explicado, tiene mucho que ver con las condiciones del futuro de un país que ha acusado gravemente las consecuencias de la pandemia. “ La gente joven no esta protestando solo por el proyecto; la mayoría protesta porque está en la pobreza, porque no ve que tenga un buen futuro y porque no hay ningún ayuda del Estado, de manera que se produce una gran desconexión”.

Durante estos días, la represión policial ha copado decenas de páginas de la prensa de todo el mundo por su brutalidad, algo que se debe, según el periodista, a " una mala formación de los policías y a que no han sido suficientemente castigados” . “El ESMAD(Escuadrón Móvil Antidisturbios) ha cometido excesos en manifestaciones en 2019 y ahora también. Ha habido un descontrol en las fuerzas policías colombianas y esto requiere una reforma.”

Ante el temor de que se alarguen las reivindicaciones, el presidente de Colombia declaró el pasado miércoles que no se descarta desde el Gobierno la opción de decretar un estado de emergencia si la situación empeora . Iragorri se ha mostrado en contra de esta medida ya que “ echaría gasolina al fuego”. “ Aquí lo que hay que hacer es dialogar con la gente que maneja el paro, con los que han salido a las calles y bajar la presión y tratar de calmar a la gente”.