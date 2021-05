En 2006 la directora bosnia Jasmila Zbanic ganó el Oso de oro del festival de cine de Berlín con Grabavica, una película que mostraba los estragos de la guerra civil en la antigua Yugoslavia. Jasmila Zbanic vivió siendo niña el cerco de Sarajevo por parte de fuerzas serbias. “Cuando hice Grabavica estaba muy enfadada”, nos cuenta. “Lo sigo estando porque la guerra significó la muerte de mucha gente y la comunidad internacional no hizo mucho. Pero, por otra parte, me he hecho mayor y quizá tengo más calma para lidiar con esa ira, pero mantengo el mismo ardor y eso es lo que me ha empujado a hacer esta película”.

Ahora, en Quo Vadis, Aida? vuelve a adentrarse en los horrores de aquella guerra para contar uno de los sucesos más terribles que ocurrieron. “Cuando empecé con este film todo el mundo me decía que estaba loca, que no era bueno para mi carrera; que debería hacer algo más comercial y no una película sobre un genocidio. Pero yo pensé que era mejor afrontar todos los sacrificios que había que hacer por este film porque nadie iba a contar esta historia”.

Quo Vadis, Aida? está ambientada en julio de 1995, cuando las fuerzas pro-serbias asesinaron a más de 8 mil musulmanes en los alrededores de Srebrenica. Muchos de ellos fueron sacados de un campamento bajo el mando de los cascos azules de Naciones Unidas en donde se habían refugiado.

La protagonista de la película es Aida, una profesora de inglés de un instituto de la ciudad que trabaja como intérprete para los Cascos Azules de la ONU y que intenta, por todos los medios y en medio del caos, poner a salvo a su marido y a sus dos hijos.

Jasmila Zbanic, directora de Quo Vadis, Aida? / Vercine

Aida está interpretada por una la magnífica actriz serbia Jasna Djuricic, pero además de esta historia de ficción, la directora Jasmila Zbanic pone cara a los dos principales responsables de aquellos hechos. Por una parte, el general serbio bosnio Ratko Mladic y por otra, el coronel holandés Thomas Karremans, el militar que estaba al mando de los soldados de Naciones Unidas. “Para esta película era muy importante, además de mostrar la guerra, poner las caras concretas de aquellos que la hicieron. Porque a menudo ocurre que los criminales de guerra de nuestra región echan la culpa, toda la culpa, a todas las naciones. Y eso no es verdad. Fuiste tú quien lo hizo. No fueron todos los serbios quienes lo hicieron. Los criminales de guerra intentan esconderse detrás de las naciones y por eso para mí era muy importante poner cara a las personas que cometieron esos crímenes”, dice la directora bosnia.

Ratko Mladic fue condenado por genocidio por el Tribunal Internacional de La Haya. Thomas Karremans, cuando se retiró, escribió un libro explicando su versión de los hechos y por qué fue incapaz de impedir esa masacre. “No he leído el libro porque no ha sido traducido. Traté de conseguirlo e intenté hablar con él, pero sus abogados lo rechazaron. Todo el film está inspirado en la figura de Muhamed Nuhanovic que fue traductor de Karremans. Todas las frases que pronuncia en la película están comprobadas por varias fuentes. Por supuesto yo estaba muy interesada en conocer su punto de vista, pero desafortunadamente, a través de sus abogados, dijo que no quería hablar conmigo”.

Escena de Quo Vadis, Aida? / Vercine

La película muestra también el papel que jugo la propaganda de los medios de comunicación controlados por los serbios. “En Srebrenica no había periodistas, excepto los que se dedicaban a la propaganda”, explica Jasmila Zbanic. “Es verdad que hubo medios que fueron usados en muchos casos como herramientas de la propaganda. La televisión serbia fue uno de estos medios. Predicaban, y aún lo hacen, mentiras y hechos falsos. Lo que querían era amedrentar y también tratar de emocionar y movilizar a los soldados serbios para luchar en la guerra. El papel de los medios es muy complicado y no siempre positivo”.

Quo Vadis, Aida? ha sido una de las grandes películas de la temporada. Fue candidata al Oscar en la categoría de mejor película internacional y a dos Bafta, los premios de cine británicos. Es un film duro y angustioso, pero que no se recrea en la muerte y en los asesinatos que se cometieron. Una película que reclama justicia, y que se conozca y que no se olvide lo que allí ocurrió. Y que muestra el coraje de muchas mujeres que vivieron esos terribles sucesos. “Mi experiencia viviendo la guerra en Sarajevo fue que vi que muchas mujeres no es que tuvieran solo valor, sino que se comportaban de una manera muy natural porque tenían que seguir adelante con sus vidas. Tenían que ayudar a sus familias a sobrevivir. Mi madre, por ejemplo, inmediatamente pensaba en cómo llevar comida a sus hijos o cómo cocinar cuando no había electricidad ni gas. No tenían tiempo para pensar que su vida era una mierda. Tenían que rescatar a sus familias. Y esa fuerza es la que tiene Aida”.

Un largometraje que muestra el horror de todas las guerras, en especial las civiles en donde antiguos amigos y vecinos se convierten casi de la noche al día en verdugos y en víctimas.