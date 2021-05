Feliciano López realizó una entrevista en El Larguero en la que trataba el torneo del que es director. Además, el de Toledo, trató otros temas como el dulce momento que atraviesa Nadal o la irrupción de promesas como Alcaraz y Badosa.

Las dos jóvenes promesas españolas

Feliciano López valoró de esta manera la irrupción del jovencísimo Carlos Alcaraz: “Creo que desde la figura de Rafa no ha surgido un tenista del potencial de Alcaraz. No va a haber un Nadal nunca más y la gente lo tiene que entender. Eso no beneficia a Carlos ni a ninguna promesa. Tiene un equipo que le va a ayudar bien y es cuestión de tiempo de que esté ahí compitiendo con los grandes”.

El gran momento que atraviesa Paula Badosa también hace ser optimista al tenista toledano: “Está semana ha dado un cambio para creer en que puede llegar lejos en todos los torneos. Este torneo le va a ayudar mucho y le va a servir para mejorar en el futuro”.

Las negociaciones para que el Masters 1000 siga teniendo sede en la capital española están muy avanzadas según el tenista: “Soy muy optimista. El ayuntamiento nos ha ayudado siempre muchísimo independientemente de quién gobierne. Las cosas están muy avanzadas para que el torneo siga aquí durante los próximos años”.

Además, el Mutua Madrid Open se ha convertido en uno de los primeros eventos deportivos en permitir la entrada de público a sus recintos: “Está faltando que este llena la Caja Mágica, pero la situación sanitaria no lo permite. Tener un torneo con el 40% de gente es un mensaje muy positivo para la gente. Hemos tenido que reubicar a un montón de personas debido a las entradas del año pasado”.

Respecto a él porque no hay aficionados en fútbol o baloncesto y si en este Mutua Madrid Open, Feliciano López afirmaba: “Hemos tenido la suerte de trabajar con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y lo ha permitido. Al final La Liga se considera que no se puede disputar. Entiendo que a los ciudadanos les pueda resultar raro. La gente está muy contenta de poder venir a ver un evento y lo han recibido con un entusiasmo tremendo”.

El estado de forma de Rafa Nadal

“He visto a Nadal muy sólido. El partido del Godo le ayudo mucho a tener esa dosis de confianza. Soy muy positivo con Rafa, la bola le está corriendo mucho y veremos que tal mañana con un rival de la talla de Zverev”.

La ausencia de Djokovic

“Él ha jugado Montecarlo y un torneo en Belgrado. Tenía la esperanza de que viniese, pero él decidió jugar Roma y Roland Garros. Hay que respetar los calendarios de los jugadores y él habrá planificado de esa manera”.

Por último, Feliciano López confirmó que su retirada todavía está lejos: “De momento voy a seguir jugando año tras año. Mientras pueda y el ranking lo permita seguiré compitiendo, cosa que no esperaba a mi edad”.