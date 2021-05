Juanfran: "Koke y yo sentimos que vamos a ser campeones"

Este sábado el Atlético de Madrid se juega gran parte de sus opciones de conseguir el título de Liga y uno de los que conoce bien lo que es ganar un campeonato liguero en el Camp Nou es Juanfran Torres. El jugador de Crevillente nos contó en 'El Larguero' cómo se encuentra, sus planes de futuro y también su visión del actual equipo del Atlético de Madrid.

"Lo primero felicitar al Villarreal. Me alegro un montón. Conozco a Fernando Roig Senior desde hace muchos años, tenemos amigos en común y sé la filosofía que tienen, como trabajan... La verdad que espectacular y muy feliz de que haya otro equipo español en una final"

Hablando con algunos futbolistas siempre me han dicho, de los que han jugado en el Villarreal, que cuando les llamaron ni se lo pensaron. Son gente muy seria, profesionales, pagan puntuales, lo que firmas lo cumplen...

"Lo hablamos entre nosotros, se sabe en el fútbol español. Es un equipo familiar, la humildad que tienen siempre. Más allá que paguen bien, lo importante es que sean gente sana y respetuosa. Ya te digo que si no hubiese jugado tanto en mi Atleti, gracias a Dios he jugado allí muchos años y es el club de mi vida, me hubiese encantado jugar en el Villarreal. Y ese pensamiento que he tenido yo lo tienen la mayoría de los jugadores de Primera División".

¿Cómo estás, dónde estás ahora?

"Estoy en Toledo porque he venido a ver a una amiga (Lucía). Es jugadora de fútbol y tuvo un accidente de moto hace poco y está aquí recuperándose en un hotel de Toledo. He venido a verla, le he traído una camiseta del Atleti con un vídeo de Koke para animarla... No me gusta hablar de estas cosas pero sé que si mañana le mando el link, pues que toda España sepa que estamos con ella para que pueda jugar al fútbol. No me gustan estas cosas que son personales, pero me has preguntado y no te voy a mentir, no te voy a decir que estoy en la playa (risas). Desde que he venido de Brasil estoy muy bien, descansando mucho".

¿Y ahora qué? ¿A punto de colgar las botas o todavía no, te queda gasolina?

"Me queda gasolina. El tema es que mi ilusión era gastar esa gasolina, pero empiezan a salir otros proyectos, otras situaciones... llevo tiempo formándome en lo que más me gusta para algún día estar en alguna dirección deportiva que me ilusione también... pero es que me queda gasolina también, es un dilema. Sé que hay equipos interesados en que pueda jugar con ellos... vamos a ver. Yo soy muy de corazón, me tiene que tocar el corazón y que me ilusione. Yo no voy a engañar a ningún club".

Si te llega una oferta de esas que te gusta para jugar y otra que te emociona para dirección deportiva, ¿qué haces?

"La dirección deportiva. Ahí te soy claro y sincero. Ahí está el Juanfran del futuro, pero ahí hay una formación, de momento tengo cero experiencia. Yo soy realista con mi situación, soy realista y tengo los pies en el suelo, igual que en mi carrera".

¿Volver al Atlético de Madrid?

"El Atlético de Madrid lo tiene fácil, cuando me necesite voy a estar ahí. Así de fácil. ¿Si me llama el Cholo el año que viene? No creo que sea cerquita del Cholo mi función en el futuro en el Atlético de Madrid, aunque supongo que le encantaría que estuviera cerca de él".

¿Lo de confeccionar una plantilla tiene que ser muy motivador?

"Sí, díselo a la familia Roig que lleva años y años confeccionando plantillas con Llaneza y haciendo grandes plantillas, y llegando a una final y viendo que cada año el proyecto es más bonito... no es fácil y estás expuesto también. Estar en el Atlético de Madrid y tomar decisiones importantes, o para cualquier otro equipo de Primera, tienes que valer para esas situaciones. Pero con trabajo, humildad y corazón lo voy a conseguir, más tarde o más temprano".

¿Ves campeón al Atlético de Madrid?

"Yo sí. Ya ha pasado esa franja de que faltando cinco nos podemos ver campeones, que es la franja que siempre nos ha marcado el Cholo. Yo si estuviese jugando en el Atleti no hubiese entrado contigo ni de broma, Simeone no me hubiese dejado entrar. Me ha pasado en muchos partidos de Champions y en partidos importantes, el club me decía que para otra. Siempre que perdíamos algún partido tú veías las mimas caras: Gabi, Godín, Juanfran, Koke y poco más. Nos tenían para los malos momentos y nosotros encantados".

Ha sido curioso cómo ha cambiado el Atlético esta temporada. Fíjate que primera vuelta, un equipo más ofensivo, proponiendo, teniendo más el balón y luego la segunda vuelta pues no sé qué ha pasado...

"Pues muchas situaciones. Lesiones, que es normal, no toda la temporada puedes estar igual de fuerte. Si te tengo que decir algo de esta temporada, me ha sorprendido ese cambio de sistema del míster. Nosotros el míster es 4-4-2, 4-5-1... y creo que ese cambio de sistema nos ha venido bien. Creo que a los demás equipos les ha dejado desubicados y cuando ellos han sabido reaccionar en la segunda vuelta, nos han cogido un poco el sistema, volvimos a cambiar en Villarreal, ganamos, luego tuvimos una mala racha... así rápido y mal, nos han pillado en esta segunda vuelta y con esta nueva forma de jugar. Nos han sabido jugar mejor en esta segunda vuelta".

Tú viviste una situación muy parecida a lo que puede vivir el equipo este sábado. Ibais a ser campeones contra el Levante y el equipo falló, luego el Málaga y al final tuvisteis que jugároslo todo en Barcelona. ¿Cómo fueron esos días y qué puede estar sintiendo ahora mismo el equipo del Cholo antes del partido del sábado?

"Yo te digo lo que sentimos entonces. Habíamos hecho una tan increíble, habíamos pasado ya a la final de la Champions eliminando al Chelsea en semifinales y sentíamos que no se nos iba a escapar. Que ibamos a ganar o a empatar en el Camp Nou, espero que tengan ese mismo cuerpo y esas sensaciones el equipo de ahora. Con Koke llevo hablando varias semanas y él siente lo mismo, siente que vamos a ganar en el Nou Camp o que vamos a sacar un buen resultado, siente que vamos a ser campeones, lo siente y yo también lo siento: se me ponen los pelos de punta. Lo sentimos así y creo que si vamos con esa sensación de que no se nos puede escapar y con esa mentalidad, no se nos puede escapar".

La sensación esta temporada es que a veces ha faltado ese grupo en torno a Koke, ¿no?

"Sí. En algunos momentos sí. Creo que se ha ido uniendo Jan Oblak, se ha ido uniendo Savic, Giménez ha tenido muchos problemas con las lesiones, Saúl ha participado menos y es posible que en algún momento se alejara un poco del grupo por participar menos... pero está claro que en aquella época Gabi estaba mucho más arropado por todos y había muchos más pesos pesados. Es una época diferente, para mí los dos equipos no se parecen en nada. Nosotros teníamos jugadores diferentes y veníamos al alza todos los años, rompiendo barreras y este Atlético de Madrid ya está arriba del todo entonces la gente lo ve diferente, la exigencia de ahora hacia ellos es diferente a la nuestra. Ahora, que se merecen ser campeones y ojalá lo sean, yo estoy como todos los atléticos apoyándoles a muerte".

¿Quién debe estar más preocupado: el Barça con Suárez o el Atlético con Griezmann?

"Bueno, los dos. Imaginaros las ganas que tendrá Luis... Antoine creo que, al igual que la afición del Barça quiere a Luis, nosotros queremos a Antoine. Nos hubiese gustado que se hubiese quedado y hubiera sido nuestro estandarte 10 años más, pero no fue así. A ver cual pisa más fuerte, pero sin conocer a Luis y mira que me he peleado muchas veces con él en el campo, pero prefiero que le vaya mejor a Luis, es curioso. A Antoine le quiero mucho y a Jordi, a Busquets... tengo buenos amigos. ¿Luis? Nos matábamos, nos matábamos... pero con Godín también y luego iban a la Selección. ¿El jugador que más me ha tocado las narices? No, ha sido Neymar. Que luego he estado en Brasil y estaba como loco de querer encontrármelo. Fuera del campo me han hablado muy bien de él y no tenía ningún problema, pero dentro del campo era insoportable".

¿El Cholo, cuando llegan estos momentos tan decisivos, cómo es?

"Cuando llegan estos momentos es cuando más tranquilo está. Durante los entrenamientos te quiere transmitir tranquilidad, que confía en ti... está más preocupado si jugamos contra un equipo de abajo, te vuelve loco. La Copa del Rey parece que es la final de la Champions. Y me gusta que ante estos partidos se lo tome con tranquilidad, nos deja a nosotros en un momento importante resolverlo".

¿Crees que tiene ventaja el Madrid al jugar más tarde con el Sevilla?

"No influye nada Manu. He estado dentro y nada. Como si juegas a las doce de la noche, no hay ningún problema. Escuché al presi antes, estuvo muy bien, ojalá le podamos dar una alegría".

¿Cómo ves la Superliga?

"Me falta información. Miguel Ángel es el que ha manejado todo y yo tengo plena confianza en él y si vio bien en ese momento estar cerca y luego apartarse... él va a hacer lo mejor para el club y lo que quieran los aficionados. Lo más sensatos que han hecho muchísimos presidentes es escuchar a la gente y al aficionado".

