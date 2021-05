El Sanedrín de El Larguero analizó los momentos previos a una jornada en la que FC Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras. El emocionante choque puede decidir muchas cosas del campeonato liguero de este año. Además, también trató el futuro de Zidane la próxima temporada.

El futuro de Zidane

Miguel Martín Talavera: "Si llega un acuerdo con el club, no es dejar al club en la estacada. Al club le da tiempo a buscar un nuevo entrenador. Creo que aquella rueda de prensa en la que se enfadó fue un punto de inflexión. Me da la impresión de que Zidane no ha olvidado de que el despacho de arriba le puso frente al disparadero”.

Lluís Flaquer: “¿Qué le genera dudas a Zidane? Uno puede entender la espantada de aquella final, pero ahora no acabo de entender cuáles son los motivos de sus dudas".

Jesús Gallego: “Para un profesional irse dos veces del mismo sitio y dejar dos veces en la estacada al club no habla muy bien de él y no hace ningún bien a su currículum. Una cosa es llegar a un acuerdo con el club y otra es decir me voy”.

Javier Herraez: “El escenario de la anterior vez era muy diferente. No contemplo que Zidane se vaya al terminar la Liga. En 2018, con la marcha de Cristiano, era un escenario muy diferente".

La previa del Atlético-Barça

Jesús Gallego: “Veo una diferencia clara. El sábado veremos al Atlético del Cholo mientras que el Barça es el equipo de los jugadores. De Pique, de Messi, de Jordi Alba y de Busquets. Son dos estilos totalmente diferentes”.

Miguel Martín Talavera: “Va a ser un partido especial. Lo que me gustaría ver es un Atlético que va a ganar la liga. Que vaya sin complejos, que es lo que demanda el equipo y lo que le hace falta al equipo”.

Pablo Pinto: “Coincido porque el empate no vale. Tiene que salir a ganar, sin complejos y sin especular".

Lluís Flaquer: ”Hay que ver si el Barça de Koeman es capaz de ganar un partido grande después de suspender en las grandes citas de esta temporada".

Marcos López: “No decidirá la liga, pero si quien se queda descolgado. El Sevilla le puede dar la liga al Barça también. Hemos visto a Simeone hacer muchas cosas en el Camp Nou, pero lo más determinante es Messi. El problema del Barcelona es que cualquier chut acaba en gol. Para mí ahí pueden estar las claves del partido".

Las posibles alineaciones

Miguel Martín Talavera: “La duda en el once del Atlético está en sí juega Felipe o Giménez. Ha probado con defensa de 4 en los entrenamientos, pero al final Carrasco se convierte en carrilero. Lo más novedoso es que no ha probado con Correa y si con Kondogbia”.

Lluís Flaquer: “No percibo que vaya a haber demasiados cambios. La duda en el once es ver quien acompaña a Pique y a Lenglet. El once de gala con Griezmann que llega en racha. Hay que pedirle a Griezmann que ponga ganas y que iguale las de Luis Suárez”.

Pablo Pinto: ”La prueba de Kondogbia al Cholo le gustó y le da mucho. Esta vez jugarán Koke y Kondogbia juntos”.

Marcos López: “Creo que saldrá con 3 centrales. Se ha convertido en el estilo de moda del fútbol europeo. Estoy convencido de que Koeman saldrá así”.

