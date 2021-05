Estreno en exclusiva de 'Mutar Fama', un adelanto del nuevo disco de Antílopez

Un concierto de Antílopez es una fiesta que combina música, humor y crítica. Sus letras son elocuentes, sus ritmos van cambiando de un tema a otro y el humor surge de forma espontánea. Miguel y Félix llevan tocando juntos tantos años que empastan a la perfección, todo fluye. En otoño de este 2021 publicarán su quinto disco, Mutar Fama, donde una vez más meterán en la batidora diferentes estilos, países y culturas entre frases llenas de aguijones y pellizcos de realidad.

Mutar Fama también es el título del segundo adelanto de ese trabajo, una canción que este viernes estrenamos en exclusiva en Fuego y Chinchetas y que reflexiona acerca del concepto de fama y su relación con el éxito real. Ya no importa lo que vendes solo importa cuántos compran: "La fama es algo que todos vivimos en mayor o menor estrato y está provocando problemas de ansiedad y adicción. Confundimos valor y precio. Nos regimos por cantidad de seguidores no por calidad. Estamos dispuestos a lo que sea por tener likes. Sexualizarlo todo, comercializar la intimidad. Todo está en venta. Pero el fin no debería justificar los medios solo porque funcione como línea de negocio", explica el grupo.

Antílopez poniendo "morritos" en el videoclip / CADENA SER

En el videoclip, que ha dirigido el dúo, aparecen con estética y actitud de raperos, camisetas de la selección de Finlandia, en el barrio, de botellón con amigos y preparando un bocata de chorizo. Así, van soltando frases con las que más de un compañero de profesión se puede sentir aludidos: "Sales con cara operada y morrito hasta en la foto de los radares" o "menos ir de integros y mucho más integrarse, que no es lo mismo disfrutar de la comodidad que acomodarse", cantan mientran recuerdan a los señalados que ellos saben de sobra que han cambiado y "lo piensan en la cama".