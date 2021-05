Pedro Duque, sobre los restos del cohete chino sin control: "Podemos estar totalmente tranquilos"

Los restos del cohete Long March 5B que acompañaron a la estación espacial Tianhe, que lanzaron desde China el pasado 29 de abril hacia el espacio, se encuentran "fuera de control" y podrían entrar en la atmósfera de la Tierra durante este fin de semana y colisionar en cualquier parte del planeta. Aunque los científicos y expertos apuntan a que estos restos podrían desintegrarse por completo al entrar en la atmósfera, o caer con bastante probabilidad en el mar, donde termina cayendo la mayor parte de la chatarra espacial, han asegurado que de momento "no se puede confirmar ni desmentir nada". El ministro de Ciencia e Innovación ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en Hora 25 con Pepa Bueno para hablar sobre el destino de los restos del cohete que lanzó el módulo de la nueva estación espacial china. El propio ministro ha explicado en un hilo que existe una mínima probabilidad de que impacten en España.

Duque pide tranquilidad

Podemos estar totalmente tranquilos. La probabilidad es enormemente pequeña, primero que caiga algún trozo, que se destruirá prácticamente todo. Pero aún así es una probabilidad pequeña. El fenómeno este no se puede predecir a largo plazo. Estos artefactos van bajando hasta que empiezan a hacerlo mucho más deprisa y es difícil predecirlo. Con que te equivoques un cuarto de hora pueden ser miles de kilómetros.

Nunca se tendrá tanta precisión tampoco. Se calcula un punto de la atmósfera donde parece que va entrando. Algunas piezas que están más hacia adentro del cohete podrían sobrevivir a la desintegración y llegar a la Tierra. Habrá un margen de cientos de kilómetros.

No ha pasado nada. El cohete está diseñado así. El 5 de mayo del año pasado se lanzó un cohete idéntico. Estuvo volando por encima de nuestras cabezas y no salió en la tele. Cayó en un sitio de África Occidental. No estoy de acuerdo en que esto se diseñe así. Tenemos que decirles algo, la verdad. Yo creo que deberíamos volver al comité de coordinación que tenemos entre las agencias espaciales y revisarlo. Hay que hacer una reglas nuevas.

La expectación no depende del artefacto en sí, sino del carácter viral o no de la noticia en sí. La última vez estábamos ocupados en otra cosa. No se ha dado la información suficientemente correcta y algunos medios se han equivocado y se han inventado que iba a caer en algún sitio muy concreto. Corren más rápido las informaciones incorrectas que correctas.