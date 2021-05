Los marrones, para otro

Hoy en el recorrido que desde hace meses estamos haciendo por España, para comprobar los efectos de la pandemia, tenemos parada en Pamplona. Hoy que es 7 de mayo, una fecha que, en circunstancias normales, significaría que en esta ciudad estarían apurando la cuenta atrás para los Sanfermines, quedarían justo dos meses, pero que, por segundo año consecutivo, han tenido que volver a retrasar ese reloj.

Esto tiene un efecto evidente, emocional, primero, pero económico también. Los muchos sectores que viven, sobre todo, de esa semana de fiesta seguirán casi parados por segundo año consecutivo. Pero hay más, en esta ciudad los interiores de bares y restaurantes siguen cerrados, el servicio se limita a las terrazas los que las tienen, y ya llevan mucho tiempo así. Y el domingo aquí, y en toda España decae el estado de alarma y las comunidades, algunas todavía en riesgo extremo, están aprobando medidas contra reloj que les permitan mantener algunas de las restricciones necesarias para el control de la pandemia.

Es esta, sin duda, una de las cuestiones del día, bueno de los últimos días, que hoy se cruza con la digestión y la gestión que el PSOE está haciendo de los resultados en Madrid. La digestión está siendo lenta, los socialistas han necesitado 48 horas para tomar algunas decisiones y para dar algunas explicaciones más allá del Madrid solo es Madrid de José Luis Ábalos en la noche electoral.

Ayer fue un poco más allá pero no mucho, no crean. Dijo que la responsabilidad era de todos, pero el que se va es el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, aunque dice Ábalos que no se va porque tenga más responsabilidad sino para facilitar una renovación. En resumen, que la responsabilidad es compartida, pero el que se va es el líder madrileño. Cuando además las decisiones sobre el candidato, sobre el diseño de la campaña y sobre todos y cada uno de los pasos en estas elecciones salieron directamente de la Moncloa, pero allí no se señala a nadie. Así parece que es la política hoy, unos diseñan las estrategias, otros se comen los marrones.