Día mundial de la masturbación: "Aún puede haber tabúes en la educación"

Joycelyn Elders, la pediatra que fue secretaria de Salud durante la administración de Bill Clinton, afirmó el 7 de mayo de 1995 que la masturbación se debería considerar un buen método de prevención para evitar que los jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura y así reducir la transmisión del VIH. Esta desafortunada intervención le valió el cese de su puesto, y la marca de juguetes sexuales ‘Good Vibrations’ aprovechó la polémica para declarar el 7 de mayo Día Mundial de la Masturbación.

La masturbación, esa práctica sexual tan silenciada y, a veces, estigmatizada, y sin embargo, seguramente la más utilizada. De hecho, en este año tan largo y tan duro, ha sido la herramienta sexual más a mano. Según un estudio realizado por ‘TENGA’, otra compañía de juguetes sexuales, la pandemia y la dificultad de encontrar nuevas parejas sexuales a causa de las medidas sanitarias han convertido al onanismo la reina de las prácticas sexuales.

En palabras de Lola Salinas, psicóloga, socióloga y sexóloga, este día es “como si dedicáramos un día mundial a la alcachofa en vez de a la salud alimentaria”. Es decir, “la salud sexual se integra en la salud general, y la masturbación está dentro de la salud sexual”. Todo depende de cómo se haga, cuáles son los objeticos y si se integra de una manera coherente con los ámbitos de la salud emocional, biológica y social.

“Si es compulsiva o no deseada, no es algo sano”, explica la sexóloga, “y si está orientada a únicamente a obtener placer no es bienestar, es satisfacción efímera”. Pero, ¿a partir de qué punto se considera que la masturbación es compulsiva? Según Salinas, “cuando no se puede evitar y es inconveniente, se convierte en compulsivo”. La salud sexual, además, es más psicológica que sexual.

“Los órganos sexuales tienen un protagonismo excesivo en la cultura occidental”, sostiene, “el placer no lo provocan los órganos, el placer está en el cerebro, y está en la integración de otros factores como la compenetración, el deseo, la libertad, o el respeto”. “Basta con el ejemplo de que cuando nos tocan los órganos sexuales sin consentimiento ni deseo, no sentimos ningún placer”, añade.

La masturbación, todavía un tema tabú

Por otro lado, el estigma, el tabú, y la represión religiosa y social que ha oscurecido la masturbación históricamente no está del todo erradicada. En palabras de Salinas, “en la educación pueden seguir existiendo tabúes. En consulta aún atiendo a personas que tienen cierto respeto a masturbarse porque consideran que no está bien hacerlo cuando tienes una pareja estable”.

Nada más lejos de la realidad pues, tal y como explica la sexóloga, puede ser de ayuda a la hora del sexo compartido, pues casi siempre es el primer conocimiento sexual que tiene un individuo. “Esa exploración que uno tiene consigo mismo después puede ayudar en las relaciones sexuales, siempre que haya otros componentes como la complicidad o escuchar al otro. Las reglas de la masturbación permanecen en las habilidades de relación y placer”.