Quique Bassat: "El momento en el que perdemos la percepción de riesgo los números suben"

El 25 de Octubre del año pasado el Gobierno decretaba el estado de alarma para dar amparo jurídico a tres medidas principalmente: los toques de queda nocturnos, los cierres perimetrales de territorios y el límite en el número de personas que pueden reunirse tanto en espacios públicos como privados. En Noviembre la situación se prorrogó seis meses que acaban este domino 9 de Mayo. Y lo que mucho se preguntan ahora es, ¿ y ahora qué pasa?

Para tratar de resolver las dudas que plantea el fin del estado de alarma del 9 de mayo se ha asomado a ‘La Ventana‘ Quique Bassat, Epidemiólogo de IS Global. Para el epidemiólogo, el fin del estado de alarma entraña un gran peligro porque puede suponer una relajación en la ciudadanía. “Si lanzamos el mensaje de optimismo de que estamos tan bien como para poder suspender el estado de alarma la gente interpretará que realmente estamos bien y que, por tanto, pueden olvidarse de las medidas de prevención” ha declarado.

A pesar de que la campaña de vacunación está cumpliendo los pasos que anunció el Gobierno, es decir, la vacunación entre 3 al 9 de mayo de cinco millones de personas con las dos vacunas, el epidemiólogo ha recordado que sigue sin ser una cifra suficiente como para hacer concesiones. “ Hemos avanzado muchísimo con la vacunación, pero la mitad de la población sigue susceptible de infectarse y eso es cancha libre para el virus”.

"El problema es que llevamos 14 meses apelando a la responsabilidad individual y hemos demostrado que no somos muy buenos. Hubiera sido mucho más fácil y lógico prolongar el estado de alarma un mes y luego ir relajando las medidas en paralelo a la progresión positiva de las tasas de incidencia” ha señalado el experto.

Algunas de las medidas que dejan de tener validez el 9 de mayo son el cierre perimetral o el toque de queda, por lo menos, hasta que decidan lo contrario los tribunales correspondientes. Entre todas estas medidas, el epidemiólogo ha señalado el fin del toque de queda como la más peligrosa. "Lo que nos interesa es que haya el menor contacto posible entre personas susceptibles de infectarse en espacios donde la transmisión pueda ocurrir y el toque de queda es la que facilitaba que no hubiera gente en la calle a partir de una cierta hora”. Una medida que, una vez desaparecida, "contribuye más a la relajación”.

EEUU apoyará la liberalización de las patentes

Tras varios meses de protestas y reclamos por parte de diversas asociaciones y gobiernos para la liberalización de las patentes de las vacunas contra la covid, finalmente la Casa Blanca se pronunció al respecto esta semana. La Administración Biden confirmó su apoyo a la decisión de suspender las patentes de las vacunas; una decisión que Rafa Vilasanjuan, el director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona, había defendido en varias ocasiones en ‘La Ventana‘.

El anuncio, no obstante, ha pillado por sorpresa al propio Vilasanjuan. “Este tipo de movimientos son tan políticos que parecía difícil ya que, generalmente, la industria farmacéutica normalmente está en estos países”. Un movimiento político que, en palabras de Vilasanjuan, lanza un mensaje clarísimo al resto de países. “La pandemia no la paramos en un país si no que la paramos en todos”.

Pese a lo esperanzador de la medida, la propuesta no va a tener un recorrido fácil y son varios los obstáculos que se le presentan. “ Se tiene que votar en la Organización Mundial del Comercio y las decisiones ahí funcionan por unanimidad, todos tienen que estar de acuerdo” . Sin embargo, Vilasanjuan ha mostrado esperanza en que esta medida salga adelante y ha elogiado la figura de su presidenta, Ngozi Okonjo-Iweala, a la que ha calificado como “una absoluta convencida de la importancia de las vacunas” y una persona “capaz de crear consensos”.

El otro interrogante tiene que ver con los niveles de producción alcanzables en el caso de que se suspendan finalmente las patentes. El experto ha subrayado la importancia de que esa posible liberación de las patentes se acompañe , a su vez, por un intercambio de material tecnológico para producirlas. “ Lo que necesitamos es que haya transferencia de conocimiento porque en los países en donde se quiere producir mas en estos momentos hay muy poca capacidad tecnológica para asumir estas vacunas”.