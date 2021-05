Una pandemia es una forma de espera. Vladimir y Estragon, los personajes de Beckett, esperan en el vacío, y así lleva la humanidad más de un año, es decir, a la espera, al pie del vacío. En la calle, las mascarillas usadas aparecen tiradas en el suelo como hojas caídas de los árboles. O como animales muertos, que nos recuerdan que al otro lado de la raya está la infección. Esa frontera, esa línea, podría trazarla aquella canción de Tequila que decía: pongo la radio y sale Bob Dylan cantando. Lo que hoy dice la radio es que la cuarta ola empieza a contenerse, iba a usar la palabra remitir, pero los remitentes están mejor en las cartas de amor. También dice la radio que la campaña de vacunación avanza a toda máquina y que en España somos unos hachas poniendo inyecciones. Desde el Mío Cid, siempre somos los mejores en el arte del denuedo. Hemos construido nuestra leyenda con toda la madera de los barcos que se hundieron. Y desde entonces, esperamos. Nadie sabe esperar como un español. Ni siquiera los rusos. Un país entero haciendo cola no es nada al lado de otro que tan solo espera. Tampoco un santo estará a nuestra altura, porque un santo nunca espera nada. Nuestra afición al reloj es lo que nos aparta de la santidad. Ya no hacemos un alto para darle cuerda, pero esto no quiere decir que hayamos traicionado al reloj en su esfera. La prueba está en que los años los celebramos hipnotizados ante el reloj más redondo, expectantes frente a sus dos agujas. Con las agujas, el reloj nos vacuna contra el paso del tiempo. No somos los amos del mundo, pero la realidad nos pertenece. Quizá, ya nos falte menos para salir de aquí.