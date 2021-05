Una banda sonora para la manifestación en Jersey por la pesca

La canción era de Carole King, pero la grabó antes James Taylor, al que se le había quedado metida en la cabeza cuando su amiga la cantó en directo por primera vez en uno de sus conciertos en The Troubadour. El éxito de la versión de Taylor ayudó a que funcionara el disco de King que se abría con una declaración de principios, ‘I feel the Earth Move’, e incluía, claro, el ‘You’ve Got a Friend’ con Taylor haciendo coros.

El amigo de Pino arranca con su propia versión de una canción que no ha dejado de sonar 50 años después. Y en ocasiones en momentos muy señalados: cuando en enero de 2015 el por entonces Secretario de Estado John Kerry visitó París para mostrar su solidaridad por los atentados de Charlie Hebdo, invitó a Taylor a cantarla frente a la alcaldesa de París. ¿Te imaginas a Anne Hidalgo haciendo de pipa para el cantautor estadounidense? ¿Qué tiene que el cantautor estadounidense con Kerry? ¿Por qué Kerry tiene esa conexión con Francia? ¿Y cómo encaja con todo esto el ambiente de guerra que se vivió esta semana frente a la Isla de Jersey? Barcos militares ingleses y franceses patrullando por unas aguas en las que unos 60 pesqueros franceses protestaban por el reparto de cuotas que queda tras el Brexit…

🎶 45 RPM | @RafaelPanadero pone banda sonora a la noticia de la semana: La isla de Jersey, centro de tensión por las nuevas licencias de pesca tras el Brexit.



🎵 El "amigo secreto" versiona \'Don´t Let Me Be Lonely Tonight\', de James Taylor pic.twitter.com/tKBIN7D4Kp — A vivir (@Avivir) May 8, 2021

Muchas preguntas… Las respuestas, en la sección de hoy