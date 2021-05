La 'pullita' de Piqué al Real Madrid: "¿Han ganado cuatro partidos seguidos alguna vez? Nosotros, sí"

El Barcelona y el Atlético de Madrid saldaron con un empate sin goles (0-0) el duelo del Camp Nou en el que estaba en juego el liderato de LaLiga, partido en el que ni los locales ni los visitantes dispusieron de muchas ocasiones de gol.

El encuentro dejó además las lesiones de Lemar y Sergio Busquets, que tuvo que ser trasladado al hospital para ser examinado después de darse un golpe en la cabeza con Savic.

El defensa del Barça, Gerard Piqué, analizó tras el partido cómo quedaba la clasificación y a quién beneficiaba este empate. "¿El Madrid? Puede pasar de todo, lo hemos visto ya en la Liga, el estado anímico también influirá, me gustaría ver si algún equipo ha ganado cuatro partidos seguidos. Bueno, nosotros sí lo hicimos. Si ganamos los tres partidos, me veo con opciones".

"Como club hemos de luchar la Liga hasta el final, desde que estoy aquí siempre lo hemos hecho. Si ahora no dependemos de nosotros es porque en algunos momentos no hemos estado bien. No tengo una bola de cristal, pero si ganamos los tres partidos me veo con opciones", ha insistido.

"Seguimos vivos, visto los resultados de esta temporada creo que esta Liga sigue estando abierta. Puede pasar de todo, hay opciones. Tuvimos ocasiones más claras, pero las debes aprovechar, las de Leo y Ousmane", sentenció.