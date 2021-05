Lluís Flaquer: "La clave del partido está en la valentía de Simeone"

El Sanedrín de El Larguero analizó la previa del choque entre Atlético y FC Barcelona. Las posibles alineaciones, los jugadores clave y todo lo relacionado con el importante encuentro lo analizaron Lluís Flaquer, Miguel Martín Talavera, Marcos López, Gustavo López:

Las sensaciones previas

Lluís Flaquer señaló los puntos clave de un encuentro que será decisivo: “Creo al contrario de Koeman que si es un partido muy decisivo. Los focos están sobre Messi y la vuelta de Suárez, pero me parece que el Barça tiene que ganar para seguir aspirando. La clave del partido está en la valentía con la que lo afronte Simeone. Cuanto más se ha asustado el Camp Nou ha sido cuando ha visto al Atleti salir a morder”.

Para Marcos López una de las claves del partido es Lionel Messi: “El partido de los partidos. Este fin de semana pueden decidirse las cosas. El Barça este año ante los grandes no ha cumplido y veremos que pasa mañana. Depende en gran parte de Messi que el Barça consiga la victoria”.

Gustavo López recalcó lo difícil que le está resultando al Barça conseguir puntos frente al Atlético en los últimos tiempos: “Es el partido que puede decidir la Liga. Al FC Barcelona le cuesta mucho meterle la mano al Atlético de Madrid. Creo que el Barça tendrá que hacer muy buen partido para rascar puntos”.

Miguel Martín Talavera hizo hincapié en la necesidad del Atlético de Madrid de ir a por todas desde el primer minuto: “Creo que el único resultado decisivo es que ganase al Atlético. De otra manera estará todo en el aire hasta el último minuto. Las opciones del Atlético de Madrid pasan por Suárez, y mañana el equipo tiene que ir a por La Liga, buscando la victoria desde el minuto uno”.

Las posibles alineaciones

La victoria del Barça pasa por tener un gran juego coral según Lluís Flaquer: “La gran duda es el central, y creo que jugará Dest por delante de Sergi Roberto. No todo tiene que pasar por Messi, debemos ver un buen Ter Stegen, un Piqué en buena forma y un Griezzman que demuestre”.

Miguel Martín Talavera confió en Kondogbia como novedad en el once del Cholo: “En el Atlético por supuesto Joao no saldrá de titular, es un partido en el que te juegas mucho y Joao ahora mismo no lo está. Yo me decantó más por Kondogbia que por Herrera. Le da mucha más rapidez al juego”.

Marcos López destacó la importancia de los jugadores secundarios para acompañar a Messi: “Tiene pinta de que saldrá con Messi y Griezzman, y hay que saber si juegan Araujo o Mingueza al lado de Piqué y Lenglet. Jugadores de segunda línea como De Jong o Llorente van a tener muchísima influencia”.

Gustavo López no estaba tan motivado con la entrada de Kondogbia, además de confiar en la presencia de Araujo en el once del Barça: “Creo que en el Barça jugará Araujo. La altura y el trabajo físico puede ser importante. En el Atlético no me imagino a Joao Félix en el once titular. Para este tipo de partidos necesitas a los jugadores enchufados y hoy por hoy el portugués no está siendo determinante. Me genera dudas que Kondogbia vaya a ser titular mañana”.

La vuelta de Suárez

La gran labor del delantero uruguayo en la primera vuelta de la competición fue una realidad, y Miguel Martín Talavera expresó su importancia en el esquema del Cholo de esta manera: “Luis Suárez necesita fútbol a su alrededor que le ayude a que los balones llegan al área. Él quiere demostrar al mundo del fútbol que esta todavía en la élite. El jugador tiene muchas ganas, y si el Atlético lleva el balón al área, Suárez hará su trabajo”.

Por último, Gustavo López terminaba el Sanedrín comentando la importancia de la motivación de Luis Suárez en el partido de mañana: “Para cualquier jugador volver a su antiguo estadio es motivador, pero Luis Suárez salió mal y sabe que es el partido por el cual fichó por el Atlético de Madrid. El equipo tiene que potenciarle dentro del área. Luis Suárez es igual a gol”.