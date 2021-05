Paso mucho tiempo intentando no olvidarme de cómo era. Emprendo la tarea como un antropólogo que viaja hacia un pasado en el que hizo cosas que solían hacer los antiguos miembros de su especie. Cosas como, por ejemplo, improvisar una cena con amigos. Cosas como, por ejemplo, subirse a un auto y salir a la ruta sin planificación. Cosas como, por ejemplo, besar a un desconocido. Y otras, menos vistosas, como pensar. Yo era alguien que pensaba mucho. En el metro, en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles. En las ferias de libro y los congresos, entre una mesa redonda y la siguiente. En los desayunos solitarios, en las caminatas por ciudades que no conocía. Pensaba. Quiero decir que habitaba en dos mundos: el mundo real, que a veces era incómodo, poco interesante y aburrido, y el de la ensoñación. Pero hace más de un año que no subo al metro, que no tomo un avión, que no piso un aeropuerto. En esta vida de días iguales a sí mismos, repletos de una ansiedad inútil, hace más de un año que no tengo ante mí esa pradera de tiempos muertos en la que los pensamientos salían a pastar. No siempre eran pensamientos buenos. A veces eran pequeñas nueces cargadas de nitroglicerina que, al menor movimiento, aniquilaban diques y extraían de lo profundo torrentes de desesperación. Pero eran más las ocasiones en las que, mirando el cielo desde la ventanilla de un avión, o contemplando la calle desde la ventana de un cuarto de hotel, o recorriendo una ciudad ignota, surgía una sorpresa, un fulgor, un entusiasmo. Era un mundo invisible, y estaba repleto de cosas. Ahora es un sitio yermo donde, si arrojara una piedra, el eco se escucharía hasta el infinito.