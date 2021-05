Mercedes Cabrera: "El 15M todavía no ha acabado"

La primera que sale a recibirme es Lúa, una labrador tan cariñosa y sociable que se convierte en la tercera invitada a la entrevista. Es una casa luminosa, con espacios abiertos, decorada con colores claros…Es acogedora y se nota vivida, invita a quedarse y conversar. Hay desayuno preparado en la mesa de la cocina. Un despliegue que Mercedes disfruta y que a una le hace envidiar el tipín que sigue exhibiendo con sus vaqueros y camiseta blanca. Admite que para ella el desayuno es la comida más importante del día. Que se lo toma con calma, abre el periódico, y no escatima en nada. Ni en el papel, ni en el plato. Últimamente disfruta de la información internacional, nos cuenta, y valora cada vez más los medios que mantienen los corresponsales en platilla. Coincide con Javier del Pino en que es un síntoma de salud periodística. Y eso incide en la salud democrática de un país que sale de unas elecciones en Madrid que la han dejado “preocupada” por los resultados pero también por la revisión necesaria que se debería hacer. Sobre todo en el PSOE. Hablamos de política justo la semana en la que se van a cumplir 10 años del 15M. Una revuelta ciudadana que canalizó su malestar con la crisis financiera tomando las plazas. Una ciudadanía que 10 años después expresa su descontento votando al PP masivamente y a Vox. Cabrera, que ha analizado y conoce bien el 15M, cree que por un lado esa nueva política que surgió de ese momento ha entrado en crisis, pero que el 15M todavía no ha acabado sigue vivo.

Mercedes Cabrera, ahora profesora de historia de pensamiento y movimientos sociales en la Complutense, fue ministra de educación y ciencia con José Luis Rodríguez Zapatero. Echo de menos que en la casa no haya una galería de antepasados ilustres porque su álbum familiar podría ser la crónica de la vida política, científica y académica del siglo XX en España. Es sobrina-nieta de líder monáquico José Calvo Sotelo, cuyo asesinato fue la excusa para el golpe de estado del 36, sobrina del presidente Leopoldo Calvo Sotelo y del académico de la lengua, Joaquín Calvo Sotelo. Sobrina también del exministro de exteriores socialista, Fernando Morán. Se ríe cuando sugerimos sesudas sobremesas familiares y al recordar cómo se hicieron chistes sobre Fernando, que tenía un fino sentido del humor pese al aspecto serio que daba, lo mismo que su tío Leopoldo. Nada más empezar el confinamiento nació su nieto Enzo, y aunque no está sabemos que pasa por casa de los abuelos porque en la mesa hay una tronita, y en el jardín cuelga un columpio de bebé. Yo pensaba que iba a casa de una profesora y se notaría en un cierto aire académico. Y olvidé que Mercedes pertenece a esa clase de profesores que tiene las cristaleras abiertas y que de repente, ante el chaparrón que está cayendo, se gira con una sonrisa y te dice “cómo me gusta este olor de la hierba mojada”.