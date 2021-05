Pasan muchas cosas en un año, incluso en un mes. Pasan muchísimas cosas en una semana. De hecho, algunas veces, pasan muchísimas cosas en un día: todas. No sabes ni por dónde empezar a contarlas. La esencia de la vida ya solo es la velocidad. Te puedes alegrar por las buenas noticias, o entristecerte por las malas, pero lo más seguro es que dentro de poco todo eso gire.

Solo diré que el martes, el famoso 4 de mayo, mientras en Madrid pasaba de todo, yo hice el aparcamiento del siglo. No aparcaba así en meses. ¡En años! Me dieron ganas de bajar y aplaudir. Y sin embargo, me pareció que si retrocedía unos centímetros más, la perfección sería total, así que metí marcha atrás y recorrí esa poca distancia. Era uno de esos días en que te sientes capaz de todo. Ni siquiera necesitas mirar por el retrovisor. Estaba exultante. Sin embargo, no sonó bien el golpe contra el árbol. Me bajé y vi el piloto roto. Quise llorar, por imbécil. Pero me acordé de que no era mi coche, sino el de mi pareja, y ya me animé. A esto me refiero con la vida y su dichosa velocidad, y con que todo pasa rápido, cambia, dura demasiado poco. En especial la alegría y la tristeza.