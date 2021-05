Gallego tras la desafortunada acción de Ramos en Instagram: "Dudo que los madridistas quieran que se quede"

El Sanedrín analizó la previa del Real Madrid- Sevilla, el estado de forma de ambos equipos y los recientes gestos de Sergio Ramos en Instagram. El camero comenzó a seguir hoy a varios jugadores de la actual plantilla del PSG.

Jesús Gallego esperaba un Sevilla con muchas ganas y muy enchufados: “Espero un equipo duro y creo que lo que supone el partido va a hacer que los de Lopetegui salgan muy enchufados”. En cuanto al Real Madrid, Gallego afirmaba: “El Madrid va a estar tocado físicamente, pero mejorará el que no esté Ramos y el que no esté Mendy. Si mañana gana el Madrid, será en un partido muy sufrido”.

Julio Pulido incidía en la dureza y la igualdad que propondrá mañana Julen Lopetegui: “Veo un partido muy igualado, largo y físico y no sé que equipo vamos a ver mañana del Real Madrid. Veremos si se dan cuenta de que quedan cuatro partidos. No sé si les aguantará el físico, aunque este en su cabeza. Si el Madrid solventa la papeleta de mañana, me costará creer que no gane la liga”.

“No creo en la metamorfosis en cuatro días”

Se vio al Real Madrid muy tocado en las semifinales de Champions y así lo destacó Gallego: “No veo una victoria fácil ni, aunque el Sevilla salga dormido. El Sevilla irá a muerte y sabe cómo está físicamente el Real Madrid. No solo en la defensa, sino también en el medio campo. No creo en la metamorfosis del Real Madrid. Las visitas a granada y a San Mamés también serán complicadas” .

Julio Pulido ya vislumbró la posibilidad de que el equipo llegase fundido a estas alturas de la competición: “Hace dos meses y medio ya advertimos sobre la situación física del Madrid. El equipo de hace tres meses se ha terminado cayendo totalmente. ¿Por qué no se ha hecho nada para que el equipo llegase bien a este momento de la temporada?”.

La liada de Sergio Ramos

🚨🚨 OJO | Sergio Ramos sigue en Instagram a varios futbolistas del PSG durante las últimas horas



👏 Se suma a los \'aplausos\' por la renovación de Neymar Jr.



👀👀👀👀👀👀👀👀https://t.co/rvWt6uvbDb pic.twitter.com/N5Jf7GLkEt — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 8, 2021

Gallego cuestionaba el tirón de la afición madridista a Sergio Ramos: “Interpretar los likes de Instagram es complicado. En cualquier caso, Sergio Ramos desde enero a mayo ha visto como su tirón en la afición del Madrid ha bajado muchísimo. Si Ramos termina marchándose va a haber muy poca gente que se lleve las manos a la cabeza. Si Florentino publicase una encuesta, dudo que los madridistas quieran que se quede Ramos”.

Julio Pulido discrepaba y recordaba el gran camino que ha recorrido Sergio Ramos en el club blanco: “Es un error gravísimo porque no te aporta nada. Sinceramente me gustaría estar en la cabeza de ciertos jugadores para hacer este gesto. Muchas acciones en los últimos tiempos han sido erróneas, pero no estoy de acuerdo en que la mayoría de la afición este a favor de su marcha. Olvidar el legado de Ramos es tener muy poca memoria” .