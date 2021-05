"Nunca la he ganado y la ganaré', cuando Cristiano Ronaldo estuvo a punto de jugar la Europa League

Cristiano Ronaldo es historia de la Champions League. El delantero de la Juventus ha levantado la 'orejona' en cinco ocasiones: una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid. No obstante, el portugués estuvo a punto de dejar la máxima competición europea al fichar por otro equipo italiano tras su salida del Real Madrid: el Milan.

La Gazzeta dello Sport rememora este domingo, día de partido entre Juventus y MIlan, cómo Cristiano y su agente Jorge Mendes se decidieron finalmente por la Vecchia Signora en lugar del conjunto rossonero.

Marco Fassone, consejero delegado del Milan, recuerda el episodio vivido en 2017 cuando el portugués se marchó de Madrid. "Es cierto, Yonghong Li quería a Cristiano Ronaldo en el Milan. Lo quería porque creía que tenía una gran fuerza en el mercado chino. El jugador quería dejar el Madrid. Nos vimos en julio de 2017 con Mendes para verificar los costes y la disponibilidad del jugador. El Milan es un club de categoría mundial que le gustaba".

"Me dijeron que teníamos la posibilidad de ficharlo y luego de la noche a la mañana lo contrario"

"CR7 nos dijo: 'No estáis en la Champions, vale, pero nunca he ganado la Europa League y también la ganaré'. Estaba convencido. Algunos dicen que es una broma, pero teníamos a Ronaldo cerrado, había una posibilidad de conseguirlo, todo es cierto", explica.

Massimiliano Mirabelli, director deportivo del Milan, explica que el factor determinante fue las cifra que costaba el delantero. "Fassone me dijo que los números no cuadraban y que teníamos que dejarlo pasar. Primero me dieron un presupuesto y luego otro, esa es la cuestión: me dijeron que teníamos la posibilidad de ficharlo, que el dinero estaba ahí, y luego de la noche a la mañana me dijeron lo contrario".

