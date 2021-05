Zidane, crítico con el arbitraje: "Estoy muy enfadado, me tenéis que explicar la regla de las manos..."

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se ha mostrado muy molesto y enfadado después de toda la polémica que ha sido protagonista en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla Fútbol Club. El francés se fue a hablar con el colegiado, Martínez Munuera, tras el pitido final yendo a dialogar con el colegiado del encuentro después del penalti por mano de Militao.

Cuando el entrenador del Real Madrid fue a hablar con Ricardo Rosety, periodista de Movistar Plus expuso sus quejas: "Estoy muy enfadado, me tenéis que explicar las manos. Hablé con el árbitro, le pregunté. No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy la sensación no es buena. No me sirven sus explicaciones. Si hay una mano porque es mano, la pitas para los dos lados, no solo para un lado", afirmó.

"Podemos hablar ahora pero no se va a aclarar la regla de las manos. Estoy molesto también por el partido que hicimos, merecimos la victoria", contestó el francés a pregunta de Javi Herráez en la rueda de prensa postpartido después del empate frente al Sevilla de Julen Lopetegui.

Otra de las fuertes críticas que comentó Zidane en rueda de prensa fue la siguiente: "¿El VAR? Nunca me he metido, pero hoy vi una mano del Sevilla y otra del Real Madrid... y pitaron la nuestra", sentenció.