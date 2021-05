El reencuentro de Lola con su nieta Nora: "Hemos visto cómo ha ido creciendo por videollamada"

Uno de los cambios más importantes que trae a nuestras vidas el fin del Estado de Alarma es poder viajar a otras comunidades a reencontrarnos con los nuestros o por turismo. Durante estos días, España va a vivir situaciones como la de Lola, una mujer que va a volver a ver a sus hijos y a su nieta Nora de casi dos años. Una emoción, la de volver a ver a los tuyos, que no debería que empañarse con las fiestas callejeras que se han vivido esta noche en gran parte de España. "Estoy encantada porque por fin puedo ver a mis hijos que hace ya tiempo que no nos vemos", ha explicado a los micrófonos del 'Hora 14 fin de semana'.

Lola ha explicado que su nieta Nora nació el pasado 10 de agosto de 2019: "En ese tiempo la he visto muy poquitas veces, muy muy poquitas veces. Gracias a las llamadas la he visto crecer un poco a través del móvil". Mediante videollamada es como ella la ha visto correr, decir sus primeras palabras... "Ahora que se ha levantado todo esto y me late el corazón muy fuerte porque tengo tantas ganas de verla que no te lo puedes ni imaginar". Lola vive en Salamanca y su familia en Madrid: "Llevamos muchos meses sin poder vernos, abrazarnos, tocarnos".

La última vez que se vieron fue en un "viaje fugaz" en Navidades. "Unas seis veces la he tenido desde que nació. Estuvimos unos días con ella y desde entonces no la veo. Ahora veo cómo ha sido duro no poder abrazarla, no poder estar con ella. Y ya hemos visto cómo va creciendo y ya corre y salta", ha explicado Lola. Los planes que tienen por delante es ir al campo: "Quiero enseñarle los árboles, las flores, correr, correr con ella y abrazarla, darme la voltereta con ella".

Lola ha señalado todas las cosas simples de la vida que la pandemia nos ha arrebatado. "Quiero hablar con ella, escuchar sus palabras que no las he oído de cerca. Y bueno, disfrutar con ella del día a día. Ver cómo se levanta, cómo pone cara de enfadada. Hablamos una hora aproximadamente diaria, pero todas estas cositas pues me las he ido perdiendo y me ha resultado un poco duro estar tan lejos y no poder estar con ella", ha comentado.