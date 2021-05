Las preguntas canallas: "Sería muy llamativo que Ramos, jugando 3 partidos en 2021, fuera titular en la Euro"

La Liga está en un puño después del empate entre los cuatro primeros de La Liga

Las preguntas canallas

¿Se vuelve a demostrar la flor de Zidane?

Romero: "El Real Madrid no ha tenido flor hoy. Si la llega a tener, hubiera ganado".

Hoy Lopetegui tenía la ocasión de demostrar que el Real Madrid se equivocó al despedirle... ¿Lo ha conseguido?

Gallego: "No creo, el Sevilla le ha dado mucha vida al Real Madrid".

¿Ha logrado Lopetegui hoy demostrar que es un entrenador TOP?

Meana: "No, no es un entrenador TOP".

¿Puede el Real Madrid ganar títulos con Hazard como una de sus grandes estrellas?

Pulido: "No, con este Hazard no. El Real Madrid puede ganar esta Liga a pesar de Hazard".

¿El gol que ha marcado Hazard puede ser lo mejor que ha hecho desde que viste de blanco?

Torrejón: "Creo que no".

¿El Barça es el equipo que menos interés está poniendo en ganar la Liga?

Marcos López: "No, el Barcelona y el Real Madrid han fallado cuando podían depender de sí mismo. Solamente el Atlético de Madrid no ha fallado, se ha dejado muchos puntos".

El Barcelona depende de que fallen Atlético y Real Madrid... ¿La continuidad de Koeman pasa por levantar el título de Liga?

Flaquer: "Lo de ayer lo deja algo tocado. No ganar ante los grandes le resta puntos, pero creo que si gana LaLiga se queda".

Si el Atlético no gana esta Liga, tal y como está, será una...

Pablo Pinto: "Sería una decepción".

Durante mucho tiempo has renegado del VAR... ¿Hoy vuelves a ser un creyente del videoarbitraje?

Talavera: "No creo en los árbitros que lo llevan, por lo tanto sigo sin creer en el videoarbitraje".

Tras otra exhibición de Mateu Lahoz en el Barcelona-Atlético de ayer, ¿Se puede decir con rotundidad que es el mejor árbitro de nuestro país actualmente?

Iturralde: "Mateu, cuando quiere, Martínez Munuera y Del Cerro son los mejores. Mateu Lahoz es el mejor cuando pita en Europa".

Bonus track

¿Se puede considerar a Guardiola el mejor entrenador español de la historia?

Romero: "Para mí no. En los últimos 15 años, pondría a Vicente del Bosque. Zidane no es peor que Guardiola, y si ganase la Champions este año debería ser el mejor entrenador del mundo".

¿Debe Sergio Ramos ser titular en la Eurocopa?

Gallego: "No lo puedo decidir, ahora mismo no lo pondría. Si está al nivel del año 2021 en ningún momento. Si ha ganado tres partidos... sería muy llamativo que Sergio Ramos habiendo jugado tres partidos durante el año fuera a la Eurocopa y fuera titular en la Eurocopa".

Viendo la trayectoria de Mourinho, ¿Está cerca ya de entrenar al Málaga?

Pulido: "El tiempo pone a todo en su sitio. A Mourinho el tiempo lo está poniendo en su lugar, y su lugar ahora mismo es la Roma, pues que le vaya muy bien".

Ordena de mejor a peor los últimos entrenadores del Barça: Tata Martino, Luis Enrique, Valverde, Setién y Koeman.

Meana: "Luis Enrique, Ernesto Valverde, Setién, Koeman y Tata Martino".

En Stamford Bridge, Zidane puso a 6 titulares de 30 años o más: Nacho, Ramos, Kroos, Modric, Hazard y Benzema… ¿Cuáles son intocables para ti de cara a la próxima temporada?

Torrejón: "Benzema, seguro, Kroos, titular, Modric, con menos minutos que esta temporada, Nacho, Hazard creo que se queda y Ramos veo dificilísimo que se quede en el Real Madrid".

"Para mí la pareja de centrales de la próxima temporada será Varane y Alaba".

¿De quién es la culpa de que el Barça haya sacado 1 punto de 12 ante Real Madrid y Atlético?

Flaquer: "Repartida entre Koeman y los jugadores".

¿Neymar ha estado realmente cerca alguna vez de regresar al Camp Nou?

Marcos López: "Cuando crees que lo tienes controlado, se te escapa. Neymar ha decidido quedarse en la quinta mejor liga del mundo y estar allí durante 9 años de su carrera".

¿Sería justo que Real Madrid, Barça y Juve no jueguen la próxima edición de la Champions?

Talavera: "No sería justo. Me parece lamentable que los otros 9 hayan pactado una sanción con la UEFA porque lo que pretendían era quitar la tiranía de la UEFA. El resto de clubes deberían levantarse y decir a la UEFA que esto no puede seguir así".

Gallego: "Hay una 'recogida de cable' de Juve, Barça y el Madrid. Era un golpe de estado en toda la regla y en el comunicado dicen que la UEFA y FIFA deberían reconocer esta competición. Algo que no se nos vendió a nosotros".

Ponle un adjetivo al partido de ayer de Joao Félix... y ya de paso, del 1 al 10, ¿Qué nota le pones a su temporada?

Pablo Pinto: "A su temporada le pongo un 4,5 y en el partido indolente"

En la primera parte del Villarreal-Celta, el árbitro Medié Jiménez ha cometido cuatro errores graves: ¿Te han parecido los peores 45 minutos de un árbitro en toda la temporada?

Iturralde González: "No, diría que es la peor en los últimos 3 años, es decir, desde hay VAR"

