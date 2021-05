"Un jugador profesional no puede hacer eso": el error en el Real Madrid - Sevilla que pudo cambiar el partido

El Sanedrín del último tramo de Carrusel ha opinado sobre la actualidad futbolística, que pasa por el empate del Real Madrid ante el Sevilla en la noche del domingo. Los blancos pincharon en casa, aunque consiguieron un empate en el último suspiro, y dejan al Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla.

Para Mario Torrejón, “el Madrid las has tenido claras para haber ganado el partido. Se ha merecido claramente la victoria”.

En esa misma línea, Julio Pulido ha opinado que “el Madrid ha tenido coraje y ha demostrado que quería ganar LaLiga”. “Le ha faltado el acierto a este equipo, que es lo que le falta siempre, es un mal endémico que tiene”, ha manifestado.

Sin embargo, para Miguel Martín Talavera, el Real Madrid tiene “un problema de fútbol”. “Quizá no en este partido, pero sí en anteriores”, ha explicado.

Marcos López ha diferido con los anteriores comentarios: “La primera parte del Madrid es igual que la primera parte del Barcelona de ayer. Los primeros 20 minutos no ha visto la pelota. El Madrid era dueño de su destino en LaLiga y ha metido la pata. En el último suspiro ha empatado de rebote. Ha tenido mucho el balón, pero, ¿cuántas ocasiones ha tenido?”.

Por último, se ha referido a la clarísima ocasión fallada por Vinicius en el partido. “Lo de Vinicius es una torpeza, un jugador profesional de Primera División no puede hacer ese remate, no lo puede hacer”, ha afirmado.

El "enfado" de Zidane con el arbitraje

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró crítico con la decisión del árbitro de pitar penalti a favor del Sevilla tras ser llamado por el VAR y ver la pantalla. "Estoy muy enfadado, me tenéis que explicar las manos. Hablé con el árbitro, le pregunté. No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy la sensación no es buena. No me sirven sus explicaciones. Si hay una mano porque es mano, la pitas para los dos lados, no solo para un lado", afirmó.

"Podemos hablar ahora pero no se va a aclarar la regla de las manos. Estoy molesto también por el partido que hicimos, merecimos la victoria", respondió el francés en rueda de prensa.

