El final del toque de queda

Es interesante la inconsciencia de la exhibición; o sea, más la torpeza que con las actitudes reprochables. Porque actitudes reprochables durante la pandemia, en distinto grado, cometemos la mayoría, ya que el listón estaba bastante bajito. Pero yo todavía distingo entre hacer algo que está mal en privado que en público. No porque las consecuencias vayan a ser distintas, sino por una cuestión de tener vergüenza. De al menos ser consciente de que lo que haces es peligroso. Yo no he estado en multitudes, pero sí me he visto en lugares en las que había más gente de la recomendable, y si me ponen una cámara de móvil o de televisión delante me pongo colorado y me voy corriendo, no me pongo a saltar sin mascarilla y empiezo a gritar. Que de lo que iba esto es de poder estar en la calle más allá de las doce, no es algo tan revolucionario. No es "ya se puede beber", "ya puedo ver a mis amigos", que podría entender la explosión. Pero cánticos en la cara de la gente sin mascarilla y siendo grabados por los medios, tipos de casi cincuenta años...; no entiendo tampoco la euforia.