"Puto Francino, gallina de piel": la emocionada reacción de los oyentes a su vuelta entre lágrimas a la SER

El director de La Ventana, Carles Francino, ha vuelto este lunes a la Cadena SER, mes y medio después de su marcha, asegurando al inicio del programa que se trata del momento más emocionante en sus 40 años de carrera como periodista.

No en vano, Francino tuvo que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz con "fiebre muy alta y oxígeno muy bajo". Al recordar ese momento, al periodista catalán se le ha roto la voz. Pero después de apretar los dientes y tomar aire ha podido continuar con su emocionante relato.

"Las pasé canutas, sobre todo durante 48 horas en las que los indicadores eran malos, incluido un ictus del que, afortunadamente, parece que no me ha quedado ninguna secuela. Perdí 6 o 7 kilos, masa muscular, además perdí la voz, no es que tenga mucha pero la poca que tengo la perdí. Pero, bueno, yo he salido", ha dicho.

Después de saludar a Isaías Lafuente, Roberto Sánchez y Matías Vallés, Francino también ha explicado —entre lágrimas, como le ha pasado a muchos de sus invitados en el último año— que un familiar muy próximo murió el 12 de abril y que otro se recupera lentamente tras pasarse casi un mes en la UCI.

Carles Francino. / CADENA SER

El director de La Ventana, que no suele escatimar tacos para hacerse entender, ha vuelto a la antena de la SER canalizando su indignación por la conducta de parte de la sociedad tras el fin del estado de alarma con algún "'joder!" y pidiéndole a los políticos que se pongan a trabajar y se dejen de "gilipolleces".

Reacciones en redes sociales

Los oyentes de La Ventana no han tardado en celebrar su vuelta en Twitter, dejando claro cuánto les había emocionado su relato.

"Puto Francino, gallina de piel que diría Johan", ha tuiteado un oyente. "Pelos de punta escuchando el regreso de Carles Francino a La Ventana. ¡Cuánta emoción!", ha publicado otro.