Álvaro Cervera tampoco entiende el criterio con las manos: "No lo quieren cambiar y no lo quieren explicar"

El Club Atlético Osasuna se impuso este martes al Cádiz Club de Fútbol en un encuentro en el que había poco en juego pero en el que una vez más una mano dentro del área fue objeto de polémica.

El partido marchaba 2-1 cuando el balón golpeó en el codo de Iza Carcelén y el colegiado del partido, Jaime Latre, pitó a instancias del VAR penalti favorable al conjunto navarro. Algo que a Álvaro Cervera no le gustó en absoluto, tal y como demostró en rueda de prensa.

"No puedo decir lo que pienso porque en este país en el fútbol si dices lo que piensas te pueden castigar", declaró al ser preguntado sobre el penalti señalado al Cádiz por mano antes de agregar que "nadie nos ha dicho qué manos son y qué manos no son".

"Creo que se deberían ahorrar que el árbitro vaya a ver la jugada porque siempre que va el colegiado dice lo que el VAR ha dicho de antemano, entonces se lo deberían evitar", añadió.

Finalmente, el preparador cadista anotó lo siguiente al respecto de la polémica: "Como comprenderán, para correr y para saltar, los jugadores tienen que estar coordinados y para coordinarse necesitan los brazos. Eso es lo que hay, no lo quieren cambiar, no hacen nada por cambiarlo, no lo quieren explicar y tenemos que darlo por bueno y ya está", sentenció.

Iturralde González, sobre la situación arbitral

El colegiado de la Cadena SER ofreció su punto de vista en 'Carrusel Deportivo' acerca de la situación arbitral actual en el fútbol español. "Yo lo que estoy echando en falta la figura de un líder arbitral para tranquilizar al mundo del fútbol y para tranquilizar a los árbitros".