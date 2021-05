Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelona y Sevilla. Ese es el orden actual de la clasificación de la Liga Santander, al menos, por el momento. En una jornada en la que se han enfrentado entre los cuatro primeros de la competición y que todo ha seguido de la misma forma debido a ambos empates en sendos partidos. Álvaro Benito, Kiko Narváez, Raúl Ruiz y Gustavo López pusieron luz y análisis al detalle de todo lo que nos ha deparado la jornada, como cada lunes en el Sanedrín de jugadores.

Cómo queda LaLiga en la previa de la jornada

Si algo ha demostrado esta Liga es que cada jornada las fichas se revuelven por el tablero para presentarnos un nuevo escenario sobre el que mover todas las fichas de la competición doméstica. Sobre esta incertidumbre quisieron incidir Álvaro Benito y el exjugador del Atlético de Madrid, Kiko Narváez: "No es descabellado pensar que pueda haber algún que otro sustito...", comienza, a lo que Benito añadió: "Es imposible hacer vaticinios, yo creo que quien juegue primero, esta semana el Barça, si consigue ganar tiene una pequeña ventaja porque el aspecto emocional creo que va a jugar un aspecto fundamental, la gestión de los minutos, la presión... Las adversidades no se gestionan igual cuando estás agonizando. El Barça lo tiene complicado, el partido del Real Madrid me gustó mucho fue muy muy superior"

Raúl Ruiz, que la semana pasada no apostaba por la victoria culé frente al Atlético se ratificó en su idea: "Sigo viendo al Atleti. El partido clave era en el Camp Nou, no salir derrotado. Al Barça le falta carácter en momentos decisivos, le falta ese aplomo, algo con lo que sabe jugar perfectamente el Real Madrid".

Álvaro Benito se refirió al calendario que le quedan a los tres contendientes al título: "Hay que darse cuenta que el Villarreal juega tres días después la final de la Europa League. Nunca sabes donde te vas a dejar los puntos, es muy importante aislarte. Tiene una pequeña ventaja quien juega antes".

La polémica mano de Militao

Kiko Narváez: "A la hora de analizar este tipo de jugadas hay que quitarse la bufanda porque estamos confundiendo a la gente".

Álvaro Benito: "¿Conspiraciones arbitrales? Al final es quitar mérito al que gana, es un discurso pobrísimo. Es comprensible la rabia y la impotencia que te queda después de sentir que el árbitro te ha perjudicado con sus decisiones, pero ir más allá con conspiraciones me da pereza, la verdad. Hay que favorecer la naturaleza del juego. Aunque se hubiesen pitado todas las manos como la de ayer de Militao, hubiese sido antinatural en el fútbol, pero bueno. Pero ha sido unas sí y otras no".

La continuidad de Koeman

Álvaro Benito: "Tiene que ver con si va de caza (Laporta) a ver qué puedo cazar y si no me quedo con la cena que tengo".

Kiko Narváez: "Cuando no se hace por convicción y por un premio, no suele surtir efecto de cara al futuro. Es el punto de vista con un par de entrenadores que tuve".