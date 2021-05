Love of Lesbian: "Tenemos bastantes tragaderas pero era para liarla muy gorda"

Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian, atiende por teléfono a Fuego y Chinchetas justo antes de ir a recoger a sus hijas. La vida familiar no para en Barcelona por mucho que seas el líder de una banda que ha estado bajo la lupa de todo el planeta a raíz del éxito de su ensayo clínico sin distancia social y que, además, acabes de publicar el octavo disco del grupo, V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada), el cual se ha colado como número 1 en ventas en España. Para ellos la receta del éxito es la honestidad. "Buscamos que cada disco sea nuestra verdad, por incómoda que sea la última verdad que nos ha pasado en los últimos dos años", señala el líder de la banda durante la entrevista. La sensación de vacío invade este trabajo que está rodeado por dos tragedias, una mundial (la COVID) y otra más personal (la pérdida de un amigo cercano), efecto que se resume a la perfección con una impactante portada que nace de Escuela de danza aérea —"Un profesor alado en un celeste trampolín", dice la letra—. "El mensaje no es la alegría de la huerta", admite el artista.

V.E.H.N. evoluciona de unos primeros capítulos dramáticos y claustrofóbicos hasta un final que "viaja a la luz". El punto de salida fue el suicidio de un amigo: "A partir de ahí te vienen a la cabeza mogollón de versos que son preguntas, reflexiones, la necesidad de hacer un parón en el camino. Cuando llevas una temporada sin saber nada de alguien piensas que todo le va bien y resulta que no, que no le iba bien. Con esto piensas sobre la velocidad de la vida, sobre los pasos que das para salir de tu frustración, pasos que él dio y nosotros los dimos en un momento dado de nuestras vidas". El disco gira en torno a la capacidad de tomar decisiones. Ese personaje que vemos mirando a la nada desde un perspectiva vertiginosa acaba saliendo de ese estancamiento y da El paso. Así se llama la última canción del disco. "Para nosotros es muy reiterativo el concepto del paso. El paso como protesta ante la inmovilidad. Coincidía bastante sobre todo en esta época en la que hemos estado todos tan inmóviles", explica Santi Balmes. A pesar de que las 12 canciones que forman este álbum de Love of Lesbian surgieron en el mismo momento vital, se nota ese punto de inflexión con la antes mencionada Escuela de danza aérea que funciona como bisagra. Con Los irrompibles empieza esa segunda parte del disco: "Aquí estoy empezando a correr y ya no me para ni Dios".

El vocalista y letrista de la banda nos va desvelando poco a poco este nuevo disco mientras nos asegura que se han tomado decisiones internas "muy duras" y otras que hasta ahora eran inéditas en las grabaciones de los catalanes, por ejemplo las colaboraciones. "Me he hartado a hacer colaboraciones con todo el mundo y quizás por eso no echaba de menos hacerlo en un disco de Love of Lesbian", subraya Santi Balmes mientras destaca la buena relación que mantiene "más allá de lo profesional" con El Columpio Asesino y Enrique Bunbury. "No somos gente que estemos pensando en movimientos estratégicos con tal de tener más visualizaciones. Nuestra faceta artesana se niega a pensar en la música con un trasfondo de marketing". Una cereza encima de un pastel que a la hora de hablar de política tampoco se muerde la lengua: En Los irrompibles escuchamos la frase que dice "No deseo que se mueran los que un día te dijeron cuál es tu nación, solo que no respiren", en Viento de Oeste canta "Sin dictaduras ni autorrepresión"...

Catalunya Bondage, el tema con El Columpio Asesino, se centra en esa práctica sexual, pero... ¿con ese título podemos intuir ese masoquismo político de Cataluña?

R: Sí. En nuestro ADN está instalada esa perpetua confrontación, ya no con España, sino con el poder de Madrid. A partir de ahí las dos identidades se reconocen la una a la otra en base a ese enfrentamiento. Me gustaría que las cosas se apaciguaran dentro del respeto y dentro de aceptar la identidad diferenciadora de unos y de otros. Y veo que no, que esto al final lo único que hace es dar votos y rédito electoral. Son batallas perdidas, si te quieres enfrentarte con una bestia tan poderosa como es el Estado, sabes que vas a perder. A mí lo que me alucinó, independientemente de mi postura, aquí se pensaba que íbamos a ganar la partida cuando no tienes ni el poder judicial, ni el ejecutivo, ni casi el económico. Fue algo tan naif, hasta cierto punto tan abrazable... sucedió a todos los estamentos de edad, gente de 15, 16 años y gente de la edad de mis padres que estaban on fire con el tema.

En Eterna revolución se habla de liberación pero también de extremismos.

R: Estamos en una época en la que han dominado los extremos, yo lo atribuyo mucho a las redes sociales, al impacto que tienen los comentarios que se envían a los líderes políticos. Al final hay mogollón de gente que camina cada día y abre su negocio que está fuera de todo esto y se deberían tener más en cuenta. Y no, se ha radicalizado todo porque el político de turno lo único que quiere es contentar a su parroquia. El discurso ya está creado para que se viralice, para generar golpes de efecto. La persona que tiene una cierta tendencia ideológica lo único que hace es reafirmarse en sus ideas porque tiene medio bloqueados todos los periódicos que no hablan y piensan igual que él. Todo al final se acaba reforzando en una postura muy inmovilista. Estas redes que tenían que haber supuesto un cambio evolutivo en manos del ser humano pues al final es un juguete bastante nefasto.

En el disco se habla de libertad, una palabra que está muy de moda, pero la libertad de la que habláis vosotros no es exactamente la misma de la que habla Isabel Díaz Ayuso.

R: Eso es liberalismo, eso es una cosa radicalmente diferente, es populismo. A mí me asusta mucho cuando ciertos políticos enarbolan la bandera de la libertad. Al final se está pervirtiendo todo el uso de las palabras. Cada día me tiene alucinado todo en general. En manos de un político al final cada palabra puede ser un estercolero.

No hace mucho, participaste en el especial de Nacho Cano en el Festival de Sonorama de 2019 y te toca de cerca. ¿Qué opinión te merece que entregase su medalla de la cultura de la Comunidad de Madrid a Díaz Ayuso en modo de agradecimiento por ser "valiente" y "haber mantenido los teatros abiertos"?

R: Quiero pensar que es bien intencionado porque es un trozo de pan. A Nacho le admiro como persona y por su obra y eso sí que no me lo quita nadie. ¿Estoy de acuerdo? Pues no... pero llevo repitiendo en todos los lados que damos demasiada importancia a los personajes públicos de lo que opinan sobre una cosa o sobre la otra. La gente debería estar suficientemente educada y tendría que tener un criterio político y social lo suficientemente firme como para que estas actitudes si las ves las compartas o no, pero no hago de esto un carnaval mediático. Al final todos estamos opinando sobre todo y al final se genera una sopa boba muy extraña. Yo no le hubiera dado la medalla a Ayuso.

Sin embargo, con el concierto piloto del Palau Sant Jordi se ha demostrado que hay alternativas de hacer otro tipo de conciertos, ¿qué ha significado para Love of Lesbian ser ejemplo en todo el mundo?

R: Ha sido brutal. Vas por la calle, te para la gente y te dan las gracias. Es como haber estado en el Apolo XII y haber aterrizado y decir "sí, se puede pisar la Luna". Casi una sensación así. Este ensayo clínico sí que pensábamos que iba a tener algo de repercusión fuera de España pero es que ha salido en 'Al Jazeera', en diarios búlgaros, en todo el mundo... A partir de aquí, que tantísima gente haya estado pendiente para averiguar los resultados y a partir de ellos decidir qué hacer... casi casi se ha movido el eje de la cultura musical a partir de esos resultados (de los casi 5.000 asistentes al evento solo seis se diagnosticaron como positivos, pero cuatro de ellos no se contagiaron en el concierto). Los mismos especialistas que asesoraron el concierto del Sant Jordi, ahora están asesorando festivales y cosas de todo el mundo muy tochas. Te tienes que mirar al espejo y decir, "la que hemos liado". Lo único que son conciertos que para organizarlos requieren un cierto gasto, no es barato precisamente, y hay que seguir el protocolo al 100%. Si intentas ir de listo y pones la barra del bar abajo... ya la has liado.

Se ha demostrado la seguridad de la cultura y donde se sigue viendo un cierto descontrol es en las terrazas y bares. Pese a estos resultados del ensayo clínico ¿se sigue cuestionando que pueden salir brotes de COVID de estos conciertos?

R: Es estadística y votos. España es el país con más bares por persona de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cantidad de mercado potencial para tu partido político que es alucinante, no tanto del musical. Y luego mira cómo se ha tratado la cultura en este país desde antaño y de tales fangos tales lodos. Todo es esperable, me hubiera sorprendido otra cosa. Sabiendo realmente dónde estamos, dónde vivimos y cuál es tu nación (hace referencia a Los irrompibles)... Los músicos tenemos bastantes tragaderas y somos un sector que ha sido maltratado desde siempre. Como el cine, porque también la derecha siempre está diciendo que somos una pandilla de subvencionados, cosas que a mí me dejan sin palabras... Entonces sí que tenemos esa capacidad más de insecto de sobrevivir a una catástrofe como esta. Quien más y quien menos, el que es músico sabe ahorrar y vive al día. En la precariedad estamos casi muy a gusto, porque era para liarla muy gorda.

Ahora llega la gira de V.E.H.N. pero gran parte del público nota el aumento del precio de las entradas ¿cómo hacéis para cuadrar números?

R: Para que salgan los números y para que nosotros podamos pagar a todo nuestro personal tenemos que, desgraciadamente, subir el precio esperando que sea una cosa circunstancial. Es un paréntesis que todos tenemos que hacer con un cierto tipo de esfuerzo como para que la máquina empiece a funcionar. Por ejemplo, en Sevilla tuvimos que cancelarlo porque de la noche a la mañana la Junta de Andalucía decidió que el aforo tenía que ser un 25% del que nos habían dicho, a partir de ahí tienes que pensar. Nuestro equipo de management y el de todos los grupos y solistas de este país tienen que hacer auténticas ecuaciones para saber la legislación, cómo estará a dos meses vista tal concierto con respecto a los normativas y a partir de ahí elaborar tres o cuatro supuestos de presupuesto para no pillarse los días. Cuando te dicen de un día para otro que te quitan la mitad del aforo ese concierto es inviable. Era un concierto absolutamente a pérdidas, y a pérdidas gordas. Nos movemos ahora mismo en unos márgenes muy escasos y esto es lo que tiene que ser hasta que todo Dios ande vacunado y podamos saltar y reírnos como ratas dentro de unos meses.

De momento, la banda ha logrado un triple sold out en Las Noches del Botánico (18, 19 y 20 de junio) en Madrid y ya están preparados para recorrer España. Entre esas citas estará el Vida Festival que seguirá los pasos del concierto piloto de Love of Lesbian. ¿La fórmula secreta? La honestidad y "no menospreciar la canción 7 u 8". "Si tú vieras la lista de canciones que tenemos que eliminar para esta gira a partir de este nuevo disco... podríamos hacer un concierto con ellas y a la gente le gustaría igual. Esto es un placer para nosotros. Cada canción tiene su por qué. Nos va la vida en ello. La conjura por parte de toda la banda es que todo lo que hagamos, dentro de quince años en el caso de que aún continuemos, nos apetezca seguir tocando esas canciones", concluye Santi Balmes.