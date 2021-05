En el colmo de la disparatada situación que estamos viviendo al decaer el estado de alarma un mismo tribunal, el Superior de Justicia de Andalucía ha tomado dos decisiones radicalmente opuestas para poblaciones que están en la misma situación epidemiológica. El gobierno andaluz consultó varios cierres perimetrales y una sala del tribunal dijo que no y otra sala del tribunal dijo que sí. Esto es lo que pasa cuando la política remite sus deberes a la Justicia. Lo hizo en primer lugar y con más responsabilidad el Gobierno central y lo siguen haciendo ahora las CCAA. Ninguno quiere ser el que proponga el estado de alarma por el desgaste político que supone y todos esperan que los jueces hagan el trabajo. Y la Justicia no son matemáticas, no es una ciencia exacta, eso está quedando absolutamente claro, que con la misma legislación, dos salas de un mismo tribunal dictaminan en sentido contrario.

También han sido los tribunales los que han tumbado, por un defecto de forma, Madrid Central, el conjunto de limitaciones para vehículos contaminantes en el centro de la capital que proyectó Carmena. Lo llevó a los tribunales en su día el PP estando en la oposición no política, no, tribunales. PP que ahora gobierna el Ayuntamiento de Madrid y tendrá que sacarse de la manga deprisa y corriendo otro Madrid Central, porque en Bruselas está muy mal visto contaminar, aunque sea a la madrileña, y se arriesga a una multa importante. Y así vamos, pero tranquilos que la vacunación avanza, eso va bien.