Las claves de la espiral de violencia entre Israel y los Territorios Palestinos

Al menos dos civiles israelíes han muerto este martes por el impacto en edificios de la ciudad israelí de Ascalón (sur) de varios proyectiles disparados desde la Franja de Gaza. Por su parte, las autoridades de Gaza, controlada por Hamás, han elevado a 26 los muertos, incluidos nueve niños. Entre los fallecidos figuran varios comandantes de las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, tal y como ha confirmado el grupo. La escalada de los enfrentamientos entre los Territorios Palestinos e Israel no tiene precedentes desde 2019 y el intento de mediación de organismo internacionales no ha dado sus frutos. José Vericat, asesor principal para Oriente Próximo del Instituto Europeo de Paz responde a las preguntas de Hora 25.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a 26 los palestinos muertos en los bombardeos ejecutados por Israel desde la tarde del lunes contra el enclave palestino, en el marco de un nuevo recrudecimiento de la violencia en la zona.

El Ministerio de Sanidad gazací ha indicado que entre las víctimas mortales hay al menos una decena de niños, al tiempo que ha cifrado en 122 el total de heridos. Asimismo, el Ministerio de Educación gazatí ha pedido a la comunidad internacional que "condenen, denuncien y detengan los crímenes de la ocupación", según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.

La recuperación de Al-Aqsa

Nos ha sorprendido porque el periodo de la pandemia ha creado una calma relativa entre Israel y Palestina. Pero el conflicto está en todo momento a punto de desbordar. Estamos viendo una continuidad de la política estadounidense con Biden. Hay razones de corto plazo y de largo plazo. Hamás ahora mismo es un factor desestabilizador. La fragmentación del cuerpo político palestino está creando más inestabilidad. Mientras no haya una resolución interna palestina no va a haber un proceso de paz. Estamos en un periodo de intensificación de violaciones de derechos humanos. Estamos viendo ataques de colonos a palestinos por toda Cisjordania. La mayor parte del mundo árabe interpreta que Hamás está defendiendo Al-Aqsa, Jerusalén.

En términos globales es un intento de los palestinos de decir que "estamos aquí", la marginación de Israel a Palestina ha sido enormemente exitosa y ha sido recibida por todos los países. Netanyahu ha sido el gran experto en ello, el ignorar cualquier posible resolución al conflicto. Y han dicho "somos 6.8 millones de palestinos entre el mar y el río", pero claro también hay el mismo número de judíos.

La situación política de Netanyahu

No parece que la situación política de Netanyahu vaya a cambiar nada. La cuestión palestina no figura en el debate político israelí. Le ha ido muy bien creando un sistema de control muy sofisticado de los palestinos. Hay voces de los países miembros europeos que se han pronunciado muy contundentemente contra esto. Estamos llegando a un punto de inflexión, que es la de dos estados.

Cada vez más organizaciones internacionales apunta a la igualdad de derechos de los palestinos, retroceder a los puntos más básicos de los derechos fundamentales. Es muy difícil el tema de los dos estados. Yo creo que es imposible ese marco. Es el de la legalidad internacional. Muchos palestinos llevan años luchando por eso. El marco de los dos estados no ha sido el que ha propiciado el fracaso. Existen muchos temores entre los palestinos de que si desaparece el marco de los dos estados simplemente se convertirán en árabes. Y es lo que intenta Israel. Eliminar su identidad. De ahí el ataque de Hamás a Jerusalén, tratando de reivindicar su ciudad fundamental.

Escasa reacción internacional

No veo una movilización militar. El mapa político, la formación de un nuevo gobierno... no tiene ningún interés de reocupar Gaza. En los últimos años había habido un intento de acercamiento entre Hamás e Israel. La división de Gaza y Cisjordania ha sido enormemente estratégico para Israel. La capacidad de la comunidad internacional a mantener el silencio, a no denunciar y presionar a Israel es enorme. No espero que haya una escalada sin precedentes similar a la de 2014.