Lo que sorprende es la sorpresa

El final del estado de alarma ha producido otros extensores que disparan alertas políticas y judiciales, ya había advertido el presidente de la Sala Tercera del Supremo, a la que corresponderá dictar la última palabra sobre los recursos que los jueces ni son, ni pueden, ni deben ser acompañantes de los políticos, ni decidir por ellos. Así pues, y a su pesar, lo están siendo porque están determinando qué comunidad sí y cuál no, reúne las bases necesarias para aceptar toques de queda y otras restricciones que deben ser solicitadas a partir de una información completa y sólida, fruto de unos condicionantes científicos y sanitarios solventes y potentes. Sorprende, pues, que temiendo lo peor, las magistraturas o sus órganos rectores no hayan establecido un común denominador a partir de la preservación del bien común que es la salud pública, para no crear ante la ciudadanía la impresión de que cada uno es cada cuál, a pesar de que en justicia no hay casas iguales, aunque sean muy parecidas. Y sorprende también que algunas comunidades hayan esperado a ver lo que podía suceder cuando ya estaba sucediendo, mientras que otras más precavidas como Baleares, ya se habían curado en salud la semana pasada. Por supuesto que la mayor sorpresa es que el Congreso no haya aprovechado 13 meses de vigencia de la pandemia para actualizar las leyes, mientras iba descubriendo que el coronavirus las estaba alterando y que el Gobierno central tampoco haya estado por esta labor sabiendo que siendo tan largo el período de excepcionalidad, levantarlo podía ocasionar los problemas que ahora se lamentan. Y sobre tanta sorpresa oficial, ya no sorprende tristemente que se haya culpabilizando a la ciudadanía que salió a celebrar la libertad vigilada por el virus sin esperar los días reglamentarios para comprobar que la fiesta haya sido realmente foco de contagio. Mientras, tampoco se aceleran los permisos para abrir locales nocturnos, garantizando todas las medidas de seguridad. A estas alturas de la pandemia, a más de uno lo que le sorprende es la sorpresa.