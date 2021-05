Derechos y algoritmos

Lo que ha hecho el Gobierno es decirle a unas empresas que sus empleados tienen derecho, en primer lugar, a saber quién les da una orden. Y si es un algoritmo, saber por qué. Esta frase de la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que "ahora los algoritmos van a ponerse al servicio de la mayoría social”. Es una frase muy ambiciosa porque queda muchísimo camino por recorrer pero la intención de que esto sea una realidad en las relaciones laborales es muy valiosa. Más que nada para anticiparse al futuro o estar mejor colocados que lo que estamos ahora para cuando la inteligencia artificial decida ya no solo quien trabaja y cómo, sino cuánto tiene que cobrar. Cuánto más lejos veamos el futuro peor situados vamos a estar para que no nos atropelle o no lo convierta, mediante una tecnología opaca, en una nueva herramienta de desigualdad social.