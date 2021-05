Qué ha pasado en Cataluña

El viernes se van a cumplir tres meses de las elecciones en Cataluña, un trimestre entero en el que los independentistas han sido incapaces de llegar a un acuerdo para formar Gobierno, a pesar de que la noche electoral parecía un mero trámite. Había ganado el PSC, pero las tres fuerzas independentistas, Esquerra, Junts y la CUP, sumaban la mayoría absoluta para la investidura.

Las cosas iban tan bien que Esquerra cedió la presidencia del Parlament a Junts per Catalunya, a Laura Borrás, que es quien maneja ahora los tiempos y las convocatorias. Hubo un primer intento de investidura fallido de Pere Aragonés, que formaba parte de la escenificación de las dificultades para el entendimiento, pero nadie dudaba del entendimiento.

Bueno pues ahora mismo, parece más cercana una nueva convocatoria electoral que un acuerdo. ¿Qué ha pasado? Bueno pues lo que ha pasado es que Junts per Catalunya no soporta no haber sido el primer partido independentista en las elecciones y que a Esquerra le tiemblan las piernas solo de pensar en buscar apoyos en otras coordenadas que no sean las independentistas.

Y así estamos. Aunque llevamos muchos días mirando a Madrid, en Cataluña los independentistas están a punto dejar a los ciudadanos sin gobierno un tiempo más en plena crisis pandémica. El principal escollo sigue siendo el mismo que había en cuanto empezaron a hablar, la influencia del denominado Consell de la República con sede en Waterloo y dirigido por Puigdemont. Un órgano no elegido democráticamente que pretende estar por encima de la soberanía de los catalanes, algo que no es nuevo. La influencia en el procés de instituciones como Ómnium o la Asamblea Nacional de Cataluña, sin ningún tipo de representación democrática, ha sido indiscutible.

Junts per Catalunya no da su brazo a torcer, le va la supervivencia, y Esquerra sigue, como siempre, atenazada por el miedo, a pesar del órdago de romper negociaciones. Si todo esto lleva a una nueva convocatoria electoral sería una auténtica tomadura de pelo.

Hasta ahora, los votantes independentistas han permanecido impermeables a las peleas entre las dos familias y a las promesas incumplidas de independencia. Unas nuevas elecciones serían una auténtica prueba para su capacidad de resistencia. ¿Se atreverán los partidos independentistas a ponerla a prueba?