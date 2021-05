"Emocionante": Paulo Coelho responde a Francino al escuchar su vuelta y manda un mensaje al gobierno de Brasil

Carles Francino no solo emocionó a media España este lunes a su regreso a la radio tras superar el coronavirus, sino que su historia tras pasó fronteras y llegó hasta Tarbes, Francia, donde reside actualmente el escritor Paulo Coelho.

El director de La Ventana explicaba, entre lágrimas e indignación, cómo ha pasado estos 47 días que ha estado alejado del micrófono y al final hizo tres reflexiones. En la última de ellas, nombraba al autor del Alquimista: "Deberíamos invertir más energía en las cosas importantes de la vida, las que tienen que ver con los sentimientos nobles, con cuidar a las personas a las que queremos, con intentar que este mundo sea un poquito mejor… Y no perder el tiempo en peleas absurdas y otras gilipolleces. Ya siento decir todo esto, ¿eh? Porque a ver si además del COVID me habrá picado el virus de Paulo Coelho. Pero es lo que me sale en un día como hoy. Y simplemente quería compartirlo".

Ojalá los negacionistas del gobierno brasileño hubieran escuchado su emisión ayer. Pero está en mi Twitter, puede que la vean — Paulo Coelho (@paulocoelho) May 11, 2021

El escritor brasileño escuchó esas palabras y quiso mandarle un mensaje al presentador a través de Twitter: "Emocionante, Carles Francino. Enhorabuena", dijo en un primer tuit. Más tarde, escribió otro mensaje, esta vez más crítico con su país: "Ojalá los negacionistas del gobierno brasileño hubieran escuchado su emisión ayer. Pero está en mi Twitter, puede que la vean", decía esperanzado. Al fin y al cabo, tiene más de 15 millones de seguidores en la red social.

Las palabras de Coelho se suman a las de cientos de usuarios de Twitter que quieren mandarle palabras de aliento y cariño a Francino, que aún este martes sigue siendo trending topic. Compañeros de profesión como Julia Otero, Juan Ramón Lucas, Sandra Golpe o Carme Chaparro, políticos como Carmen Calvo, Pablo Echenique o Cristina Narbona y multitud de personajes del mundo de la cultura como el músico Ismael Serrano o el actor Víctor Clavijo, también mandaron apoyo al presentador y alabaron sus reflexiones sobre la pandemia y la vida.

Gracias, Carles !!! Feliz de escucharte después de 47 días en @laventana .

Tu emoción de hoy ha sido contagiosa y un chute de radio y de vida. ❤️🎉🌹 https://t.co/Sgy3uHJeI1 — Julia Otero (@julia_otero) May 10, 2021

Carles Francino, al borde de las lágrimas en su regreso a la radio tras superar el coronavirus y un ictus https://t.co/nR2aJULa4p #larazon_es

Bienvenido, compañero. Abrazo, y gracias por tu verdad y por tu radio. — Juan Ramón Lucas 🐴 (@JuanraLucas) May 10, 2021

Hoy. Esto. Por favor.

Es tan grande Carles Francino -como periodista y como persona- que cada día nos da una lección. Pero la de hoy, tras estar muy enfermo y volver a la radio pasados casi dos meses, es para escucharla en bucle.

Te queremos mucho, Carles.

Gracias, una vez más https://t.co/fclkJCNGX1 — Carme Chaparro (con mascarilla😷) (@CarmeChaparro) May 10, 2021

Un abrazo inmenso a Carles Francino. Una noticia feliz tu regreso. Y ojalá tomemos nota del mensaje urgente: no olvidemos a los que están en primera línea salvando vidas. Me sumo al “coelhismo”: más cariño, más memoria, más amor. https://t.co/p69vc6kJbe — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) May 10, 2021

Este martes, @elultimomono le dedica una viñeta escueta pero muy elocuente:

Andreu Buenafuente, que considera a Francino su "hermano mayor", le dedicó también su programa de Late Motiv de este lunes por la noche. "En 1982 abrió la puerta a un tipo como yo y gracias a él he llegado hasta aquí", recordaba. "La emoción de hoy explicando todo lo que le ha pasado a la gente yo creo que es la emoción de tantos y tantas que le tenemos como referente", añadía antes de introducir el vídeo con la vuelta del presentador a La Ventana. Un vídeo muy crítico también con los que han celebrado el fin del estado de alarma este fin de semana saltándose todos los protocolos antiCOVID y que ponía en valor el trabajo de los sanitarios, que siguen al pie del cañón un año después del inicio de la pandemia. Una de las médicos que ha atendido a Francino durante su convalecencia, Pilar Llorente, advertía en el programa de que, aunque la situación ha mejorado, aún hay demasiados pacientes en las UCI.