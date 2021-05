La opinión de Carles Francino

¿Qué os parece si abrimos ‘La Ventana’ con un “decíamos ayer”? Pero no un “ayer” metafórico, como el que se atribuye a Fray Luis de León -si es que llegó a decirlo-, un ayer que significa “ha pasado mucho tiempo”… No, no: yo digo ayer, ayer, literal. Porque ayer, justo a esta hora decía que me había costado 47 días volver a ‘La Ventana’ y que quería compartir un par de reflexiones sobre mi experiencia con el covid sólo por si servían de algo, pero -sinceramente- no podía imaginar la que se ha montado, el eco que ha tenido ese mensaje… y sobre todo la nueva ola, ¿qué digo ola? Un nuevo tsunami de cariño que me ha vuelto a atropellar.

Sólo me sale dar las gracias, estoy completamente desbordado, no sé qué pinto en mitad de esta movida si yo me dedico a contar historias de otros, pero si de algo sirve, si una sola persona deja de hacer el ganso poniendo en peligro a los demás y a sí mismo, si uno solo de los políticos que se tiran los muertos a la cabeza recapacita, si esos sentimientos de dolor, de rabia, de solidaridad, de miedo que a mí me salieron ayer de las tripas -y del corazón-… Si todo eso pudiéramos canalizarlo en algo concreto para remar juntos y salir mejor de esta mierda, pues yo me daría por satisfecho, la verdad. Pero lo dicho: a todos -y a todas- y por encima de todo, un día más: muchísimas gracias.