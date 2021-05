Isabel, la oyente de Francino que perdió a su marido por el COVID: "Estoy aquí y es mi obligación seguir bien"

Las redes se han desbordado en un aluvión de cariño y empatía tras el emotivo discurso de apertura de Carles Francino en ‘La Ventana’ después de 47 tardes apartado del programa a causa del coronavirus. En un momento de su homilía, el periodista hacía referencia a un mensaje de ánimo que había recibido de parte de una oyente que asistió al programa de ‘La Ventana’ desde Valladolid en el mes de octubre, celebrado con motivo de la Semana Internacional del Cine. Dos semanas después, la oyente, Isabel Morchón, perdió a su marido por Covid. Hoy, se ha asomado a ‘La Ventana’.

“Cuando vi que volvías, me nació enviarte ese mensaje, tuve la necesidad de darte ánimo”, explica Isabel, cuyas palabras son todo un ejemplo de resiliencia y un halo de optimismo en la oscuridad de la enfermedad y la pérdida. “Hay que tirar para adelante, la vida sigue. Lo has pasado muy mal, y yo también, pero hay que seguir. Tengo que estar bien”, añade.

La pesadilla de Isabel comenzó muy poco después de asistir al programa especial de ‘La Ventana’ desde Valladolid. "Estuvimos muy cerquita del escenario. Nos fuimos enseguida porque teníamos cuidado de no relacionarnos con mucha gente, pero me gustó muchísimo, me fui encantada", cuenta. Aquel fue el último acto al que asistió con su marido. “Estuvo muchos días con dolores en todo el cuerpo, sin más síntomas. Después, le subió la fiebre y se hizo una PCR, en la que dio positivo. Yo también di positivo, por lo que tuvimos que confinarnos. Cuatro días después, falleció”.

Según cuenta Isabel, el apoyo y el cariño de sus seres queridos han sido fundamentales a la hora de superar su pérdida. “Tengo un hijo maravilloso que, afortunadamente, no es de esos jóvenes que están haciendo botellones y quedadas masivas, y se relaciona con la menor gente posible. Mis amigos, mi familia, mis jefes, y toda la gente que me apoyó en mi soledad, porque tuve que estar diez días confinada cuando se llevaron el cuerpo de mi marido. Gracias a ellos, no me volví loca. Y también, gracias al recuerdo de mi marido. Porque sé que él no querría verme mal. Tengo que seguir adelante, no me puedo hundir”.