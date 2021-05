Paulo Coelho a Francino: "La verdad que usted habló con el alma"

La vuelta de Francino a ‘La Ventana’ tuvo gran repercusión en las redes sociales, especialmente su reflexión inicial al comienzo del programa del 10 de mayo. Quizás de manera inesperada, reaccionó a sus palabras el escritor brasileño Paulo Coelho, uno de los más leídos del mundo con más de 230 millones de libros vendidos.

Coelho atendió a ‘La Ventana’ durante la primera hora del 11 de mayo y admitió que le conmovió la emisión. “La verdad es que usted habló con el alma”. En alusión a la expresión de las emociones, concretó: “Muchas veces ocultamos las cosas que decimos porque tenemos miedo de que la gente se vaya a reír o va a decir esto y aquello”. Algo que Coelho ya explica en uno sus últimos libros, ‘El camino del arquero’, en el que vuelve a sus orígenes y muestra cómo gestionar las emociones. También tuvo buenas palabras para el programa, y confesó que es “una ilusión que desde hace años seguimos. Antes sin usted (Francino) y ahora con usted”.

Con las palabras de Francino en su vuelta a la SER, Coelho aprovechó para mandar un mensaje a través de su cuenta de Twitter a su país y especialmente al gobierno liderado por Jair Bolsonaro. Él y su mujer ya están vacunados, pero confiesa que ha perdido tres amigos en este difícil año. “El gobierno de Brasil niega la COVID y tenemos muchísimos muertos”. El país latinoamericano es uno de los más afectados por el coronavirus, con más de 420.000 fallecidos en los últimos dos días. Su oposición a la gestión de Bolsonaro ha llevado a los seguidores del líder brasileño a demostrar su rechazo con la postura del escritor quemando ejemplares de uno de sus libros más conocidos, ‘El alquimista’. “Quemar libros se hace desde hace siglos. Me odian porque yo no puedo aceptar que ocurra esto en Brasil, y siempre que puedo -y siempre puedo- hablo en contra de este gobierno de mierda y este terror que vivimos”. Paulo Coelho se mostró contundente en su crítica, y afirmó que Bolsonaro espera algo “milagroso” con lo que curar a los brasileños ante la negativa de recurrir a las vacunas.

Ojalá los negacionistas del gobierno brasileño hubieran escuchado su emisión ayer. Pero está en mi Twitter, puede que la vean — Paulo Coelho (@paulocoelho) May 11, 2021

Su segunda novela, ‘El Alquimista’, trata sobre de los sueños, y Paulo Coelho lo tiene claro: “Tenemos las cosas más importantes cerca”. Su mujer, la artista también brasileña Christina Oiticica, juega un papel imprescindible en su vida: “El momento más importante del día para mí es cuando voy a dormir y mi mujer ya está durmiendo. No importa lo que haya ocurrido hoy. La miro y doy gracias a Dios que está aquí y la tengo. Esa es mi definición del paraíso”. A sus 40 años de matrimonio, el sorprendente secreto que da el escritor brasileño es que no está casado con la misma mujer: “Ella ha cambiado varias veces y yo también. Hay que aceptar los cambios y saber que hay momentos más difíciles y fáciles. La mujer es físicamente la misma, pero los 40 años juntos es mucho más que eso”. No considera que haya que hacer renuncias para mantener el amor; es una cuestión de adaptarse. En su visita a Beirut hace años durante la guerra en el país, Coelho pudo comprobar en una charla con un amigo de la ciudad, que sus habitantes no querían abandonar el lugar a pesar del conflicto porque ahí están sus raíces. Tras esta anécdota, lo tuvo claro: “La pareja es un poco Beirut”.